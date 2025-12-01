Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնաբանել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալասի այն հայտարարությունը, որ ԵՄ-ը կօգնի Հայաստանին այնպես, ինչպես դա արել է Մոլդովայում: «Օրերս եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հրապարակավ խոստացել է, որ Եվրամիությունը կօգնի Հայաստանին պայքարել վնասակար օտարերկրյա միջամտության դեմ, ինչպես դա արել է Մոլդովայում։ Անկեղծ խոստովանություն է, ինքնախոստովանական ցուցմունք»,- ընդգծել է Լավրովը:               
 
Ընկճվածություն և վհատություն

19.12.2025 | 21:59
Պայքարեք վախի դեմ, ինչպես կպայքարեիք օրհասական ժանտախտի դեմ:
Կռվեք նրա դեմ Իմ անունով:
Վախը, անգամ ամենաչնչին վախը, կրծում ու մաշեցնում է սիրո այն լարը, որ Ինձ կապում է ձեզ հետ:
Որքան էլ թույլ լինի այդ հոգեմաշ ահը, այնուամենայնիվ, կարողանում է ժամանակի ընթացքում այնքան բարակացնել այդ լարը, մինչև որ վհատությունը կամ մի որևէ այլ հարված հասնի ու կտրի այն: Եթե այդ փոքր վախերը չլինեին, սիրո կապերը կկարողանային դիմանալ:
ՈՒրեմն մերժեք, հեռու վանեք վախը:
Վհատությունը կամ ընկճվածությունը վախի վիճակներ են: Նրանց դեմ էլ անզիջում պայքար մղեք: Ընկճվածությունը վախի ճնշումն է:
ՈՒրեմն ճանաչեք ու դիմակայելով հաղթեք նրան:
Ահ՜, Իմ սիրո համար. ձեր հանդեպ ունեցած Իմ մեծ սիրո համար մարտնչե՛ք, սիրե՛ք ու շահե՛ք ճակատամարտը:
