Աղոթարան
19.12.2025 | 22:00
Տե՛ր Ամենակալ,
երբ լույսը մեղմորեն բացվում է մեր աչքերի առաջ և օրը ծնվում է Քո կամքով,
ես կանգնում եմ Քո ներկայության առջև
խոնարհ սրտով և երախտագիտությամբ։
Թույլ մի՛ տուր, Տե՛ր,
որ ես ապրեմ միայն ինձ համար,
այլ սովորեցրու ինձ ապրել Քեզնով
և մերձավորի համար։
Օրհնի՛ր նրանց, Տե՛ր,
ովքեր այսօր ցավի մեջ են,
ովքեր հույս են փնտրում,
ովքեր լուռ արտասվում են։
Տե՛ր,
այժմ, երբ աղոթքս ավարտվում է,
թող Քո սերը չավարտվի իմ մեջ։
Թող Քո լույսը քայլի իմ առջևից,
իսկ խաղաղությունդ՝ բնակվի սրտիս խորքերում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ