20.12.2025
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնաբանել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալասի այն հայտարարությունը, որ ԵՄ-ը կօգնի Հայաստանին այնպես, ինչպես դա արել է Մոլդովայում: «Օրերս եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հրապարակավ խոստացել է, որ Եվրամիությունը կօգնի Հայաստանին պայքարել վնասակար օտարերկրյա միջամտության դեմ, ինչպես դա արել է Մոլդովայում։ Անկեղծ խոստովանություն է, ինքնախոստովանական ցուցմունք»,- ընդգծել է Լավրովը:               
 
Աղոթարան

Աղոթարան
19.12.2025 | 22:00
Տե՛ր Ամենակալ,
երբ լույսը մեղմորեն բացվում է մեր աչքերի առաջ և օրը ծնվում է Քո կամքով,
ես կանգնում եմ Քո ներկայության առջև
խոնարհ սրտով և երախտագիտությամբ։
Թույլ մի՛ տուր, Տե՛ր,
որ ես ապրեմ միայն ինձ համար,
այլ սովորեցրու ինձ ապրել Քեզնով
և մերձավորի համար։
Օրհնի՛ր նրանց, Տե՛ր,
ովքեր այսօր ցավի մեջ են,
ովքեր հույս են փնտրում,
ովքեր լուռ արտասվում են։
Տե՛ր,
այժմ, երբ աղոթքս ավարտվում է,
թող Քո սերը չավարտվի իմ մեջ։
Թող Քո լույսը քայլի իմ առջևից,
իսկ խաղաղությունդ՝ բնակվի սրտիս խորքերում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Հայ-թուրքական սիլիբիլիներ

Հայ-թուրքական սիլիբիլիներ

Մի քանի օր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռ. Թ. Էրդողանը ուղիղ տեքստով հայտարարել է. «Թուրքիան, մյուս տարվանից սկսած, որոշ խորհրդանշական քայլեր կձեռնարկի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում»։
Խորհդանշական քայլեր կարող են լինել, օրինակ, ցուցադրական հանդիպումները, թուրքերի կողմից ավիրված Անիի կամուրջի վերականգնումը, մեկ-երկու մեր ականջին քաղցրահունչ ուղերձ...

Էսօրվա սրճարանում ժամանակը կանգ չի առնում
Էսօրվա սրճարանում ժամանակը կանգ չի առնում

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
