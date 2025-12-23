Սրանք են Բի Բի Սիի գործն անում

Նիկոլի ասած ԿԳԲ գործակալը հսկայական աշխատանք է կատարել Ռուսաստանում հայապահպանության համար։

Հ․Գ․-ում եջբերվածը ռուսական վիկիպեդիայից մի հատվածն է միայն։

Երանի նիկոլենք էլ սենց ԿԳԲ գործակալներ լինեին։

Ի դեպ, 2019 թվին Բի Բի Սին փորձ արեց վարկաբեկել Եզրաս սրբազանի ղեկավարած թեմը` թիրախավորելով Հայ Առաքելական սուրբ Եկեղեցին։

Բայց նրանց սուտը շատ արագ բացահայտվեց։

Հիմա սրանք են Բի Բի Սիի գործն անում։

Թագուհի ԱՍԼԱՆՅԱՆ

Հ․Գ․

За годы своей службы в должности главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии, архиепископ Езрас Нерсисян, увеличил число действующих церквей ААЦ в 10 раз, с 8 приходов в 1999 году, до 87 приходов в 2023 году, открыл первое за последние 200 лет в России высшее духовное армянское учебное заведение - семинарию им. Святого Григория Просветителя в Санкт-Петербурге, свыше 60 армянских школ, 43 культурных центра, библиотек, музеев. В построенном при архиепископе Езрасе Армянском храмовом комплексе Москвы, действуют научно-исследовательские центры, гимназия, школа, музей и другие структуры, ежегодно издаются десятки наименований книг, журналов, сотни научных статей, касаемых армянской истории и культуры. По совместному заявлению совета историков научно-исследовательского центра Арменоведения, куда входят 35 докторов исторических наук:

"вклад Архиепископа Езраса Нерсисяна в развитии армянской науки, культуры , просвещении и духовной жизни, имеет поистине историческое значение, масштабы которого еще предстоит осознать будущим поколениям армянского народа".

