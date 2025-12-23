Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Նիկո՛լ, Թուրքիայի գործակալ Արաբաթդ ո՞նց է

Նիկո՛լ, Թուրքիայի գործակալ Արաբաթդ ո՞նց է

Նիկո՛լ, Թուրքիայի գործակալ Արաբաթդ ո՞նց է
20.12.2025 | 14:37

Դավաճանաոհմակը ԽՍՀՄ ժամանակների մի հայալեզու թուղթ է հրապարակել ու ներկայացնում է դա որպես ապացույց, թե Եզրաս արքեպիսկոպոսը խորհրդային ՊԱԿ-ի գործակալ է եղել։

Ե՞վ...

Նիկոլ Անհո՛ղ, եթե այսքանը «բացահայտել» ես, ապա մանրամասնի, թե ի՛նչ գծով է գործակալ եղել։

Ի դեպ, ըստ բազմաթիվ աղբյուրների Վազգեն Ա-ն 1955-ին կաթողիկոս է դարձել, քանի որ ԽՍՀՄ-ի գաղտնի ծառայությունների հետ է համագործակցել։

Նիկոլ Անհող, թիմիդ մեծ մասը գոյություն ունեցող սորոսական և թուրքական գործակալներ են, ընկել ես մեռած ԽՍՀՄ-ի գործակալների հետևի՞ց...

Ծիծաղելի է։

Այլ պետությունների և աղանդավոր «եկեղեցիների» շահերը սպասարկող ցինիկ թիմակիցներիդ էլ ասա տեղները վեր ընկնեն...

Ռեմայի տիրոջ Անո, նախ՝ խոսքը քեզ է վերաբերում...

Ի դեպ, եթե մտածում ես, որ հրապարակ նետված «գաղտնազերված» թղթի կտորին պետք է հավատանք, ապա ես էլ կհավատամ այն վարկածին, որ ՀՀ ԱԱԾ գործակալ Արաբաթ «օմեգա» Միրզոևը թուրքական գործակալ է։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 676

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.