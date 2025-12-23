Նիկո՛լ, Թուրքիայի գործակալ Արաբաթդ ո՞նց է

Դավաճանաոհմակը ԽՍՀՄ ժամանակների մի հայալեզու թուղթ է հրապարակել ու ներկայացնում է դա որպես ապացույց, թե Եզրաս արքեպիսկոպոսը խորհրդային ՊԱԿ-ի գործակալ է եղել։
Ե՞վ...
Նիկոլ Անհո՛ղ, եթե այսքանը «բացահայտել» ես, ապա մանրամասնի, թե ի՛նչ գծով է գործակալ եղել։
Ի դեպ, ըստ բազմաթիվ աղբյուրների Վազգեն Ա-ն 1955-ին կաթողիկոս է դարձել, քանի որ ԽՍՀՄ-ի գաղտնի ծառայությունների հետ է համագործակցել։
Նիկոլ Անհող, թիմիդ մեծ մասը գոյություն ունեցող սորոսական և թուրքական գործակալներ են, ընկել ես մեռած ԽՍՀՄ-ի գործակալների հետևի՞ց...
Ծիծաղելի է։
Այլ պետությունների և աղանդավոր «եկեղեցիների» շահերը սպասարկող ցինիկ թիմակիցներիդ էլ ասա տեղները վեր ընկնեն...
Ռեմայի տիրոջ Անո, նախ՝ խոսքը քեզ է վերաբերում...
Ի դեպ, եթե մտածում ես, որ հրապարակ նետված «գաղտնազերված» թղթի կտորին պետք է հավատանք, ապա ես էլ կհավատամ այն վարկածին, որ ՀՀ ԱԱԾ գործակալ Արաբաթ «օմեգա» Միրզոևը թուրքական գործակալ է։
Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ