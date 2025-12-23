Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Խոսք առ մերօրյա Գիքոր

Խոսք առ մերօրյա Գիքոր

Խոսք առ մերօրյա Գիքոր
20.12.2025 | 14:49

Էս կիրակի էլ, Գիքոր ջան, պաշտոնանկ արված տասը

եպիսկոպոսները, Պանթեոնում բացօթյա պատարագ կանեն։ Կոգեկոչեն ազգի մեռած մեծերին ընդդեմ Հայոց Հայրապետի։

Ընդիմությունն էլ պարտադիր կգա, որ հնոց ադաթին համապատասխան ասի՝ սև հավը կանչեց մեր տան վրա, ելեք գերեզմանից ով հայոց մեծեր..․ ՈՒ պահպանեք

Հայոց Հայրապետին։

Դու խառնվիս ոչ, Գիքոր ջան, օրեր են, կմթնին, անց կկենան: ՈՒ գլխի էլ չես ըլի, թե ոնց հասավ ընտրության օրն ու ժամը...

Էնենց որ, էական բան չկա, հանկարծ մտքիդ եդնա չընկնես, թե էս ի՞նչ ա ըլում...

Դէ ձմռան կարճ օրեր են ու երկար գիշերներ, մի բանով էս դատարկությունը լցնել ա պետք, լցնում են էլի...

Տաք կհագնվես, Գիքոր ջան, մրսիս ոչ, հիվանդանաս... Կարևորը էդ ա, թե չէ ով էշը՝ մենք փալանը...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 662

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.