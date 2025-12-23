Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Երբ կոմպրոմատն էլ կեղծիքի հոտ ունի՝ դա արդեն վտանգավոր է պետության համար

Երբ կոմպրոմատն էլ կեղծիքի հոտ ունի՝ դա արդեն վտանգավոր է պետության համար

Երբ կոմպրոմատն էլ կեղծիքի հոտ ունի՝ դա արդեն վտանգավոր է պետության համար
20.12.2025 | 17:31

Այն, որ ԽՍՀՄ-ում մարդիկ համագործակցել են համակարգի հետ, նորություն չէ և ոչ ոքի չի զարմացնում, մանավանդ, Պուտինից բազմակի մեդալակիրի մասով զարմանալու չի։

Սակայն հրապարակված «կգբական» թուղթը հարցեր է առաջացնում ոչ թե բովանդակությամբ, այլ՝ իսկությամբ։

Հարցն այն չէ՝ «կարո՞ղ էր Եզրասը կապ ունենալ համակարգի հետ» (ԽՍՀՄ-ում դա հազարավորների դեպքում էր հնարավոր) և այն, որ Եզրասը կարող էր լինել, այսպես ասած, ԿԳԲ-ի գործակալ, նույնիսկ ոզնուն է հայտնի:

Տիրադավ նախկին եպիսկոպոսների մասով էլ լիքը «հետաքրքիր» նյութեր կլինեն՝ վստահ եմ:

Հարցը սա է․ինչո՞ւ է կասկածելի փաստաթուղթը օգտագործվում եկեղեցու, ինստիտուցիոնալ հիշողության և հանրային վստահության դեմ։ Թիրախը կաթողիկոսն է, ապա եղբոր ով լինելը ի՞նչ կապ ունի, ուրեմն կարելի է եզրակացնել, որ կաթողիկոսի դեմ ոչ մի կոմպրոմատ չկա:

Երբ իշխանությունը չի կարող մրցել գաղափարով, հեղինակությամբ ու արժեքով, սկսում է աշխատել կոմպրոմատով։ Իսկ երբ կոմպրոմատն էլ կեղծիքի հոտ ունի՝ դա արդեն վտանգավոր է պետության համար։

Այս իշխանությունները պաթոլոգիկ ստախոսներ են, ստում են ամեն ինչում, սկսած Ռոբերտ Աբաջյանի կեղծ պապիկից, վերջացրած ամենօրյա անհեթեթություններով:

1986թ․ «հատուկ գաղտնի» ԿԳԲ փաստաթուղթը հայերենո՞վ, իրո՞ք:

Ռուսերենը ամենալուրջ կարմիր դրոշն էր։ ԽՍՀՄ-ում, առավել ևս, ԿԳԲ համակարգում, ներքին, գործառնական, գաղտնի և հատուկ գաղտնի փաստաթղթերը կազմվում էին բացառապես ռուսերեն, նույնիսկ միութենական հանրապետությունների տարածքային բաժինների ներսում, անգամ այն դեպքում, երբ օբյեկտը տեղացի էր։

Հայերենով կարող էին լինել, հրապարակային նամակներ, թարգմանված տեղեկանքներ կամ հետխորհրդային շրջանում «վերաշարադրված» նյութեր, բայց ոչ օպերատիվ կգբական բնօրինակ փաստաթուղթ 1986-ին։ Սա փաստ է, ոչ թե կարծիք։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 727

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.