23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Աղոթարան
20.12.2025 | 22:00
Ամենասուրբ Աստված,
փառք ու գոհություն ենք մատուցում Քո անսահման սիրո համար։
Մեզ նոր օր պարգևեցիր Քեզ մոտենալու և Քո կամքը կատարելու։
Տե՛ր իմ,
լցրու ինձ համբերությամբ,
ուրախացրու սիրտս Քո Սուրբ Հոգու շնորհներով,
և հիշեցրու, որ ամեն վայրկյան Քո աչքի առաջ եմ։
Թող ոչինչ չխլի իմ խաղաղությունը,
և ոչինչ չկանգնի իմ աղոթքի ճանապարհին։
Օրհնիր, Տե՛ր, ընտանիքս և բոլոր նրանց, ովքեր խնդրում են Քեզանից,
պահպանիր նրանց առողջությունն ու խաղաղությունը։
Քո Սուրբ Հոգին թող միշտ ուղեկից լինի մեզ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 612

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Տաճարն օծվեց հայավարի
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
