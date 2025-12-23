Աղոթարան
20.12.2025 | 22:00
Ամենասուրբ Աստված,
փառք ու գոհություն ենք մատուցում Քո անսահման սիրո համար։
Մեզ նոր օր պարգևեցիր Քեզ մոտենալու և Քո կամքը կատարելու։
Տե՛ր իմ,
լցրու ինձ համբերությամբ,
ուրախացրու սիրտս Քո Սուրբ Հոգու շնորհներով,
և հիշեցրու, որ ամեն վայրկյան Քո աչքի առաջ եմ։
Թող ոչինչ չխլի իմ խաղաղությունը,
և ոչինչ չկանգնի իմ աղոթքի ճանապարհին։
Օրհնիր, Տե՛ր, ընտանիքս և բոլոր նրանց, ովքեր խնդրում են Քեզանից,
պահպանիր նրանց առողջությունն ու խաղաղությունը։
Քո Սուրբ Հոգին թող միշտ ուղեկից լինի մեզ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
