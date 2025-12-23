Ես արյունը վառելիքով չեմ փոխում

Սա իմ անձնական դիրքորոշումն է, ու եթե այս դիրքորոշման մեջ ունեմ համախոհներ, ուղղակի երջանիկ կլինեմ։
Ran oil և Gulf բենզալցակայանները, ըստ տեղեկությունների, վաճառելու են ադրբեջանական SOCAR-ի վառելիքը։
Առանց էմոցիաների, սա արժանապատվության հարց է` հայն արյունը կփոխի՞ բենզինով թե՞ ո'չ։
Ես գիտեմ, որ մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր անգամ իրենց երակներով հոսող արյան վրա թքած ունեն, բայց հավատում եմ, որ այս անգամ արյունը փողով ծախածները պիտի զղջան։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ երբեք այս երկու լցկայաններից վառելիք չեմ գնի։ Այլ լցկայաններ էլ կսկսեն արյունը վառելիքով փոխել, նրանցից էլ չենք լցնի։ Ռուսական, իրաքյան ու պարսկական վառելիքը լրիվ բավարար է։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ