Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Փորձում է Եկեղեցին կտրել ազգային իղձերից և վերածել վահագն-խաչատուրյանական կամակատար կառույցի

Փորձում է Եկեղեցին կտրել ազգային իղձերից և վերածել վահագն-խաչատուրյանական կամակատար կառույցի

Փորձում է Եկեղեցին կտրել ազգային իղձերից և վերածել վահագն-խաչատուրյանական կամակատար կառույցի
21.12.2025 | 11:27

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ամենամեծ և ամենահեղինակավոր համաշխարհային հայկական ցանցային կառույցն է, և բոլոր ժամանակներում բոլոր կայսրությունները ցանկացել են կա՛մ կոտրել, կա՛մ տիրապետել համահայկական այս հզոր կառույցին։

Այդ ցանկությունը եթե ռեպրեսիվ մեթոդներով է կիրառվել, Եկեղեցին դիմադրել ու հաղթել է, ավելի խելացիները` փորձել են սիրաշահել։

Այսօր էլ նույն պայքարն է, թե Հայոց Եկեղեցին կմնա հայության ազգային իղձերին կառչա՞ծ, թե՞ իր աշխարհասփյուռ ուժով կվերածվի կոնկրետ իշխող խմբակի միջոցով այլ շահեր սպասարկողի։

Ես պատահական չեմ ասում, որ անձերի խնդիր բացարձակ չկա, հակառակ պարագայում ամեն ինչ հեշտ ու հանգիստ ընթացք կունենար։ Խնդիրը ինստիտուցիոնալ է, և վերաբերվում է հայության ապագային։ Ինչպես Փաշինյանը Հայաստանը վերածեց տկար, խոսք չունեցող ու ազգային իղձերին հակադիր պետական կազմավորման, այնպես էլ փորձում է Եկեղեցին կտրել ազգային իղձերից և վերածել վահագն_խաչատուրյանական կամակատար կառույցի` առանց ազգային խորը բովանդակության։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 529

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.