Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Երբ տգիտությունը զուգորդվում է իշխանությամբ՝ այն դառնում է կործանարար

Երբ տգիտությունը զուգորդվում է իշխանությամբ՝ այն դառնում է կործանարար

Երբ տգիտությունը զուգորդվում է իշխանությամբ՝ այն դառնում է կործանարար
21.12.2025 | 12:00

Նիկոլը հերթական «հայտնագործությունն» է արել․ հիմա էլ հոգևորականներին ԿԳԲ-ի գործակալ է կնքում։

Բավ է ու բավական։

Հասկացանք՝ տգետ ես։ Սա նորություն չէ։ Ես դրա մասին գիտեմ արդեն շուրջ 25 տարի։

Կենդանական աշխարհի յուրաքանչյուր էակի, այդ թվում մարդու համար, 25 տարին բավական և երկար ժամանակ է, որպեսզի կրթվի, զարգանա, ձևավորվի ու գոնե ինչ-որ ոլորտում կարողանա զարմացնել շրջապատին իր գիտելիքներով։ Բայց քո դեպքում դա չի ստացվել։ Որովհետև նույն տգետն ես մնացել։

Ասեմ, որ իմանաս․ խորհրդային դարաշրջանում շատ ու շատ մշակույթի գործիչներ, այդ թվում՝ հայ գրականության ականավոր դեմքեր, տարբեր հանգամանքներով կապված են եղել ԿԳԲ-ի հետ։

Սա պատմական փաստ է, ոչ թե քո հերթական քաղաքական հնարքը։

Թե ինչու է այդպես եղել, ինչ ճնշումների, սպառնալիքների ու պայմանների մեջ՝ ես ժամանակ չունեմ քեզ բացատրելու։ Ոչ թե որովհետև թեման բարդ է, այլ որովհետև դու դա միևնույն է չես ընկալի։

Երբ տգիտությունը զուգորդվում է ինքնավստահությամբ, այն դառնում է վտանգավոր։

Երբ տգիտությունը զուգորդվում է իշխանությամբ՝ այն դառնում է կործանարար։

Եվ հենց դա է այսօր մեր իրականությունը։

Գալուստ ՆԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 514

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.