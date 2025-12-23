Նիկոլը հերթական «հայտնագործությունն» է արել․ հիմա էլ հոգևորականներին ԿԳԲ-ի գործակալ է կնքում։
Բավ է ու բավական։
Հասկացանք՝ տգետ ես։ Սա նորություն չէ։ Ես դրա մասին գիտեմ արդեն շուրջ 25 տարի։
Կենդանական աշխարհի յուրաքանչյուր էակի, այդ թվում մարդու համար, 25 տարին բավական և երկար ժամանակ է, որպեսզի կրթվի, զարգանա, ձևավորվի ու գոնե ինչ-որ ոլորտում կարողանա զարմացնել շրջապատին իր գիտելիքներով։ Բայց քո դեպքում դա չի ստացվել։ Որովհետև նույն տգետն ես մնացել։
Ասեմ, որ իմանաս․ խորհրդային դարաշրջանում շատ ու շատ մշակույթի գործիչներ, այդ թվում՝ հայ գրականության ականավոր դեմքեր, տարբեր հանգամանքներով կապված են եղել ԿԳԲ-ի հետ։
Սա պատմական փաստ է, ոչ թե քո հերթական քաղաքական հնարքը։
Թե ինչու է այդպես եղել, ինչ ճնշումների, սպառնալիքների ու պայմանների մեջ՝ ես ժամանակ չունեմ քեզ բացատրելու։ Ոչ թե որովհետև թեման բարդ է, այլ որովհետև դու դա միևնույն է չես ընկալի։
Երբ տգիտությունը զուգորդվում է ինքնավստահությամբ, այն դառնում է վտանգավոր։
Երբ տգիտությունը զուգորդվում է իշխանությամբ՝ այն դառնում է կործանարար։
Եվ հենց դա է այսօր մեր իրականությունը։
Գալուստ ՆԱՆՅԱՆ