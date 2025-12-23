Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Այս իշխանությունն այնքան սպառված է, որ եթե անգամ ճշմարտություն ասի, էլ հավատացող չկա

21.12.2025 | 12:31

Գեբելսյան տեխնոլոգիան ասում է. սուտը կարող է չափազանցված լինել, կարևոր է դրա հետևողական տարածումն ու ստիպելը, որ դիմացինն արդարանա։

Որքան նրանք սկսեն արդարանալ, այնքան ավելի ծիծաղելի կլինեն և ամեն արդարանալուց հետո մարդիկ կասեն. «Եթե արդարանում է, ուրեմն մեղավոր է...»:

Թե բա՝ թող հերքեն...

Հերքեն, որ ի՞նչ լինի, որ ավելի ծիծաղելի վիճակում հայտնվե՞ն։

Վաղը, եթե ԱԱԾ-ն հայտարարի, որ ինքը որևէ մեկին թուղթ չի տվել, էլ ո՞վ է լսելու ԱԱԾ-ին։

Հիմա ամենակարևորը` այս իշխանությունն այնքան սպառված է, որ եթե անգամ ճշմարտություն ասի, էլ հավատացող չկա։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

