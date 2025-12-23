Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Էդիտ Պիաֆ․ ձայն, որ ծնվել է ցավից

Էդիտ Պիաֆ․ ձայն, որ ծնվել է ցավից

Էդիտ Պիաֆ․ ձայն, որ ծնվել է ցավից
21.12.2025 | 13:17

Նա չէր երգում՝ նա խոսում էր մեզ հետ այնտեղից, որտեղ սիրտը կտոր կտոր է, բայց դեռ ուժ ունի բաբախելու։

Էդիտ Պիաֆի ձայնը ժամանակ չի ճանաչում. այն բացում է մի դուռ դեպի հիշողություն, կորուստ, կիրք ու անզուգական ապրում՝ առանց զարդարանքի, առանց վախի։

Փոքրիկ էր, փխրուն, իսկ անվանումն էլ՝ մի կատակավոր մականուն՝ «Փոքր ճնճղուկ»։ Բայց նրա ձայնը ծածկում էր ամբողջ Փարիզը, հետո՝ ամբողջ աշխարհը։

Ծնվել էր փողոցում, տեսել մոր լքումը, մանկության մերկություն, հոր վիշտը, սիրեց, կորցրեց, կրկին սիրեց։ Նրա կյանքի յուրաքանչյուր բաժին դարձել էր երգ։ Իսկ երգը՝ մաքրում։

Երբ երգում էր՝

«Non, je ne regrette rien»,

դա չէր հնչում որպես եթերային երգիծանք, այլ որպես ճակատագրի դեմ կանգնած մարդու մերկ ճիչ։ Նա՝ ով սիրել էր ամբողջ ուժով, ապրել էր ծայրահեղության սահմաններում, ու մնացել էր մենակ, երգում էր առանց զղջման։

Ոչ թե որովհետև չկար զղջալու բան, այլ որովհետև ինքը՝ Պիաֆը, մաքրության մի տեսակ էր՝ լիակատար ճշմարտությամբ։ Զղջալը նրան չէր սազում. նա ապրել էր այնպիսի խորությամբ, որ նույնիսկ սխալներն իմաստ էին ստանում։

Պիաֆի երգերում կան սիրո բոլոր գույները՝ հիացմունքից մինչև խանդ, երջանկությունից մինչև կործանում։ Նա կարող էր նույն պահին և՛ աղոթել, և՛ անիծել՝ այնքան մարդկային էր։ Նա դարձավ Ֆրանսիայի մեծ ձայնը, բայց հենց այնպես՝ փողոցային երգչուհուց մինչև համաշխարհային բեմեր անցած մի ճշմարիտ ճամփորդության շնորհիվ, որի յուրաքանչյուր կայարանում կար ցավ, սեր ու մի ճակատագրական երգ։

Պիաֆի ձայնը մեզ հիշեցնում է՝ մեծ մարդը խիզախում է ապրել։

Չզղջալով, չթաքնվելով, առանց վախի։

Այսօր՝ նրա ծննդյան օրը, հիշենք նրան որպես երգ, որը շարունակվում է,

նույնիսկ երբ բոլոր լույսերը հանգել են։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 497

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.