Գնաց ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ ճանաչեց Արցախն Ադրբեջանի կազմում, տարավ հայաթափության, հիմա եկել` ինչ-որ քսերոքս արած թուղթ է տարածում։
Ձեր ստորագրությունների թանաքը դեռ չի չորացել էն բոլոր թղթերի տակ, որոնցով դժբախտություն դժբախտության վրա բերեցիք, էդ գունաթափված թղթերով ուզում եք մեզ ի՞նչ ապացուցել։
Ձեր ամբողջ արածը, էս երկրի դեմ ձեր գործունեությունը ուղիղ եթերներում, ձեր ուղիղ խոսքերով «փաստաթղթավորված» է, էդ անհասկանալի ծագման թուղթը թափ եք տալիս օդում, որ ի՞նչ։
Քանի՞ կիլոմետր էդպիսի թուղթ գրոտելուց հետո կհասկանաք, որ էդ թղթերը ոչինչ չեն ծածկելու, ոչինչ չի մոռացվելու, ձեր բերած աղետները պատմությունն արդեն «փաստաթղթավորել» է, ձեր արածն արդեն ազգային մեծ, անջնջելի արխիվում է, մեր բոլորի հիշողության մեջ, որտեղ դուք մուտք չունեք:
Լիլիթ ԲԼԵՅԱՆ
Երգչուհի