Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Էդ գունաթափված թղթերով ուզում եք մեզ ի՞նչ ապացուցել

Էդ գունաթափված թղթերով ուզում եք մեզ ի՞նչ ապացուցել

Էդ գունաթափված թղթերով ուզում եք մեզ ի՞նչ ապացուցել
21.12.2025 | 13:24

Գնաց ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ ճանաչեց Արցախն Ադրբեջանի կազմում, տարավ հայաթափության, հիմա եկել` ինչ-որ քսերոքս արած թուղթ է տարածում։

Ձեր ստորագրությունների թանաքը դեռ չի չորացել էն բոլոր թղթերի տակ, որոնցով դժբախտություն դժբախտության վրա բերեցիք, էդ գունաթափված թղթերով ուզում եք մեզ ի՞նչ ապացուցել։

Ձեր ամբողջ արածը, էս երկրի դեմ ձեր գործունեությունը ուղիղ եթերներում, ձեր ուղիղ խոսքերով «փաստաթղթավորված» է, էդ անհասկանալի ծագման թուղթը թափ եք տալիս օդում, որ ի՞նչ։

Քանի՞ կիլոմետր էդպիսի թուղթ գրոտելուց հետո կհասկանաք, որ էդ թղթերը ոչինչ չեն ծածկելու, ոչինչ չի մոռացվելու, ձեր բերած աղետները պատմությունն արդեն «փաստաթղթավորել» է, ձեր արածն արդեն ազգային մեծ, անջնջելի արխիվում է, մեր բոլորի հիշողության մեջ, որտեղ դուք մուտք չունեք:

Լիլիթ ԲԼԵՅԱՆ

Երգչուհի

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
