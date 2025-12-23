Աղոթարան
21.12.2025 | 22:00
Ո՛վ Բարձրագույն Խորություն,
որ ծնվում ես ոչ ժամանակից,
այլ հավիտենությունից և Քո սերը տարածում ես արարածներիդ մեջ։
Հիշեցրու ինձ, Տե՛ր,
որամեն ինչ անցողիկ է,
իսկ Քո սերը՝ հավիտենական։
Որ ամեն դժվարություն ժամանակավոր է,
իսկ Քո խոստումները՝ անփոփոխ։
Տուր ինձ ուժ հաղթահարելու համար իմ փորձությունները և զերծ մնալու չարի գայթակղություններից։
Քեզ փառք և գոհություն,
Ո՛վ Գթասիրտ և Բժիշկ հոգիների,
այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
