Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Run Oil և Gulf բենզալցակայանները վաճառելու են ադրբեջանական բենզին

Run Oil և Gulf բենզալցակայանները վաճառելու են ադրբեջանական բենզին

Run Oil և Gulf բենզալցակայանները վաճառելու են ադրբեջանական բենզին
22.12.2025 | 11:28

Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի պատճառով շուրջ 5000 երիտասարդ է զոհվել, 120 000 մարդ բռնի տեղահանվել և դարձել փախստական։ Այս իրականության ֆոնին ադրբեջանական պետական SOCAR-ի վառելիքի վաճառքը Հայաստանում էժան վառելիք չէ, ոչ էլ դիվերսիֆիկացիա, այլ ուղիղ հարված մեր արժանապատվությանը։

Բոյկոտը տվյալ դեպքում հույզ չէ, այլ քաղաքացիական պարտք։

Հրապարակայնորեն հայտարարում եմ, որ երբևէ չեմ օգտվելու Run Oil և Gulf բենզալցակայաններից։

Նշեմ նաև, որ այս ընկերությունները պատկանում են Խաչատուր Սուքիասյանին՝ Գռզոյին, որը գործող իշխանության մաս է և մյուսների հետ հավասար կիսում է տեղի ունեցած բոլոր աղետների քաղաքական պատասխանատվությունը՝ Արցախի հանձնումից մինչև հակաեկեղեցական արշավն ու Բաքվի բանտերում պահվող հայեր։ Ինչպես նախկինում չեմ օգտվել նրա որևէ պրոդուկտից, այդ թվում՝ «Սիլ» ապահովագրությունից, չնայած, որ այն ամենամատչելին էր, այնպես էլ շարունակելու եմ նույն դիրքորոշումը պահել։

Փայլակ ՉՈԲԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 319

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նախաամանորի գայթակղության հոտը
Նախաամանորի գայթակղության հոտը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.