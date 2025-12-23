Աղոթարան
22.12.2025 | 22:00
Ով ամենփառապանձ Աստված,
Օրն ընդունում եմ Քո սիրառատ ողորմությամբ։
Փրկի՛ր ինձ, Տե՛ր, ամեն չարիքներից,
նեղությունից: ՈՒղղի՛ր ինձ քո ճշմարիտ ճանապարհով, որ արդարությամբ քայլեմ Քո առաջ։
Մի՛թող, որ ես դատեմ,
երբ կանչված եմ սիրելու,
Մի՛ թող, որ ճանապարհս լինի լայն,
եթե նեղն է տանում դեպի Քեզ,
մի՛ թող, որ վախենամ,
երբ կանչված եմ հույսով քայլելու։
Քեզ փառք և անդադար փառք,
որ ընդունում ես ինձ ոչ ինչպես ես եմ,
այլ ինչպես կարող եմ լինել Քո սիրո մեջ
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
