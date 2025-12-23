Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Հիմա եմ հասկանում.

Հիմա եմ հասկանում.

Հիմա եմ հասկանում.
23.12.2025 | 10:48

..

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞

Տերը դրախտից մարդուն հանե։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ Տերը հիշեցրեց Եսայի մարգարեի խոսքը, թե. «Պիտի լսէք, պիտի լսէք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայէք, պիտի նայէք ու պիտի չտեսնէք» (Մատթ. 13։14):

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ Ս. Մովսես Խորենացին «Ողբ»-ը գրեց։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ Ս. Նարեկացին «Մատյան ողբերգության»-ն աղոթագրեց։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ Կոմիտաս վարդապետը խելագարվեց։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ Կարսի պաշտպանության հրամանատար Հովհաննես Մազմանյանը 1920 թ. ինքնասպան եղավ։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ 1920-1940 թթ. 230 և ավելի հոգևորական ձերբակալվեց ու գնդակահարվեց։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ Նժդեհն ասաց. «Ամեն ազգ իր տականքն ունի, բայց հայի տականքը ոչ մի ազգ չունի»։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչպե՞ս ծովից ծով Հայաստանը լճից լիճ դարձավ։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչպե՞ս արժեքներն արժեզրկվեցին։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչպե՞ս սիրո բացակայությունից չարը զորացավ։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչպե՞ս է մարդը Քրիստոսակերպից սատանայակերպ դառնում։

- Հիմա եմ հասկանում, թե ինչու՞ մարդիկ իրենց Փրկչին տեսնելով, բայց աղաղակեցին ազատություն Բարաբբային։

Հիմա՞ եմ հասկանում, թե՞ հասկացել ԷԻՆՔ, պարզապես, ՉԷԻՆՔ հավատում...

Տեր Դերենիկ աբեղա ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Դիտվել է՝ 211

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր տարվա հուշերը
Նոր տարվա հուշերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.