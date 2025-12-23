Acba bank OJSC-ն ընդդեմ ողջամտության, թոշակառուների և Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյան-ի կամ ինչպիսի՞ն է Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը:
Հայաստանցի թոշակառուն, որը նախկինում հերոս-հարկատու էր, լսեց Փաշինյան Նիկոլին և որոշեց առևտուրը քարտով կատարել: Առևտրի կետերից մեկում վերջինից 20000 ՀՀ դրամի փոխարեն Acba bank-ի տերմինալը գանձեց 40000 ՀՀ դրամ: Այնուհետև, շուրջ 6 օր անց թոշակառուի քարտից նույն օրվա, նույն առևտրի կետից կատարված առևտրի դիմաց Acba bank-ը թոշակառուի քարտից գանձեց ևս 20000 ՀՀ դրամ: Փաստորեն, 20000-ի փոխարեն թոշակառուից գանձվեց 60000 ՀՀ դրամ: Այսպիսին է Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը:
Թոշակառուն փորձեց բողոքել: Բողոքեց: Acba bank-ն ընդունեց սխալը: Խոստացավ խնդիրը լուծել: Անցավ ժամանակ: Խնդիրը չի լուծվում: Բանկի հեռախոսահամարն այլևս չի պատասխանում: Թոշակառուի խախտված իրավունքը չի վերականգնվում:
Վերջերս ՀՀ կառավարության նիստի ընթացքում Փաշինյան Նիկոլը սպառնում էր խանութ փակել, քանզի այնտեղ հայտնաբերվել էր ապրանքի կանխիկ և քարտով գնելու միջև անհամապատասխանություն: Դե, փոքր խանութ էր, փակվեց: Բա, հո Acba bank-ը չէ՞ր փակելու:
Ամեն դեպքում, զգույշ եղեք Acba bank-ից: Տասը չափեք, մեկ կտրեք: Սրանց նախատոնական ախորժակը շատ մեծ է:
Կարեն Հեքիմյան