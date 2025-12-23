Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը

Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը

Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը
23.12.2025 | 11:46

Acba bank OJSC-ն ընդդեմ ողջամտության, թոշակառուների և Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյան-ի կամ ինչպիսի՞ն է Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը:

Հայաստանցի թոշակառուն, որը նախկինում հերոս-հարկատու էր, լսեց Փաշինյան Նիկոլին և որոշեց առևտուրը քարտով կատարել: Առևտրի կետերից մեկում վերջինից 20000 ՀՀ դրամի փոխարեն Acba bank-ի տերմինալը գանձեց 40000 ՀՀ դրամ: Այնուհետև, շուրջ 6 օր անց թոշակառուի քարտից նույն օրվա, նույն առևտրի կետից կատարված առևտրի դիմաց Acba bank-ը թոշակառուի քարտից գանձեց ևս 20000 ՀՀ դրամ: Փաստորեն, 20000-ի փոխարեն թոշակառուից գանձվեց 60000 ՀՀ դրամ: Այսպիսին է Acba bank-ի նախատոնական ախորժակը:

Թոշակառուն փորձեց բողոքել: Բողոքեց: Acba bank-ն ընդունեց սխալը: Խոստացավ խնդիրը լուծել: Անցավ ժամանակ: Խնդիրը չի լուծվում: Բանկի հեռախոսահամարն այլևս չի պատասխանում: Թոշակառուի խախտված իրավունքը չի վերականգնվում:

Վերջերս ՀՀ կառավարության նիստի ընթացքում Փաշինյան Նիկոլը սպառնում էր խանութ փակել, քանզի այնտեղ հայտնաբերվել էր ապրանքի կանխիկ և քարտով գնելու միջև անհամապատասխանություն: Դե, փոքր խանութ էր, փակվեց: Բա, հո Acba bank-ը չէ՞ր փակելու:

Ամեն դեպքում, զգույշ եղեք Acba bank-ից: Տասը չափեք, մեկ կտրեք: Սրանց նախատոնական ախորժակը շատ մեծ է:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 210

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր տարվա հուշերը
Նոր տարվա հուշերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.