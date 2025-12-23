Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » Մարդը, ում մասին խոսում ես, գտնվում է քո թշնամու բանտում, չունի քեզ պատասխանելու հնարավորություն

Մարդը, ում մասին խոսում ես, գտնվում է քո թշնամու բանտում, չունի քեզ պատասխանելու հնարավորություն

23.12.2025 | 12:48

Ռուբեն Վարդանյանի մասին ադրբեջանցիների նկարահանած ֆիլմն եմ դիտում, հայի անուն-ազգանունով 2 անձնավորություն՝ Տիգրան Խզմալյան և Սամվել Բաբայան, գերության մեջ գտնվող մարդու մասին տալիս են այնպիսի գնահատականներ, որոնք գոնե ինձ համար ընկալելի չեն։

Տիգրան Խզմալյանը Վարդանյանին ներկայացնում է «Պուտինի տրոյական ձի», իսկ Սամվել Բաբայանն ասում է, որ «տո Վարդանյանից ի՞նչ լիդեր, նա ո՞վ ա ընդհանրապես»։

Մի կողմ եմ դնում, որ ադրբեջանցիների կողմից քո հայրենակցի դեմ նկարահանված ֆիլմում սիրով դեր ես վերցնում ու խոսում քո իսկ հայրենակցի դեմ, նաև խախտվում է մի պարզ տղամարդկային սկզբունք․ բանտում գտնվող մարդու մասին չեն խոսում, տվյալ պարագայում իրավիճակը ավելի ծանր է, որովհետև մարդը, ում մասին խոսում ես, գտնվում է քո թշնամու բանտում, նաև չունի քեզ պատասխանելու հնարավորություն։

Վահե ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

