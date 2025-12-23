Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Թրամփի վարչակազմը փոխո՞ւմ է իր քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի նկատմամբ

Թրամփի վարչակազմը փոխո՞ւմ է իր քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի նկատմամբ

Թրամփի վարչակազմը փոխո՞ւմ է իր քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի նկատմամբ
23.12.2025 | 12:55

Թրամփի վարչակազմը հետ է կանչում շուրջ 30 դիվանագետի։ Վերջիններիս նշանակել էր Ջո Բայդենի վարչակազմը։ Հետ կանչվող դեսպանների թվում նշվում է նաև ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը, որը պաշտոնը ստանձնել էր 2023թ․-ին։ Իսկ մինչ այդ՝ 2020-2022 թվականներին Քվինը եղել է ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն Ուկրաինայում։

Ակնհայտ է, որ Քրիստինա Քվինը նախկին ԽՍՀՄ տարածաշրջանում սպասարկում էր գլոբալիստական կենտրոնների շահերը։ Դեսպանը Հայաստանում աչքի ընկավ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի հակաժողովրդավարական, մարդու իրավունքները ոտնահարող քաղաքականության վրա աչքերը պինդ փակելով, այլ ավելին՝ նա խրախուսում էր այդ քաղաքականությունը։ Գովաբանում էր Նիկոլ Փաշինյանի «ժողովրդավարական» բաստիոնը, արդարացնում էր 2024թ․-ին ԱԺ-ի դիմաց ոստիկանների կողմից խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառվող բիրտ ու անհամաչափ գործողությունները։ Քրիստինա Քվինը ստանձնել է Նիկոլ Փաշինյանի միջազգային դատապաշտպանի դերակատարությունը։

Ակնհայտ է, որ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունն էականորեն տարբերվում է Ջո Բայդենի վարչակազմի վարած գլոբալիստական քաղաքականությունից, որի արդյունքում նրանք կարողացան դեմոկրատիայի անվան տակ բուծել մանր ու միջին կարգի այլանդակ բռնապետական համակարգեր պոստսովետական տարածաշրջանում՝ Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Հայաստանում․․․ Այս երկրներին ներքաշելով Ռուսաստանի դեմ թշնամական քաղաքականության օրբիտայի մեջ՝ ըստ էության կրախի առաջ կանգնեցրին։

Հիմա, հետ կանչելով գործող դեսպանին, արդյո՞ք Թրամփի վարչակազմը սրանով չի ազդարարում Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի նկատմամբ քաղաքականության փոփոխության մասին։ Այս քայլով, ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանը զրկվում է իր քաղաքական այլանդակություններն արդարացնող կարևոր միջազգային գործոնից։ Իհարկե դեռ վաղ է միանշնակ եզրահանգումներ անել, բայց միտումը կարծես տանում է հենց այդ ուղղությամբ։

Դերենիկ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 178

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր տարվա հուշերը
Նոր տարվա հուշերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.