Մինչ Հայաստանի նիկոլյան հակահայ զավթիչները հարձակվում են հայ եկեղեցիների վրա՝ աշխարհի տարբեր կետերում, նույնիսկ ամենաթեժ տարածաշրջաններում հայ եկեղեցիները վերականգնվում են, վերանորոգվում, բացվում են նորերը։
Այս անգամ՝ Իրաքի կառավարության, մասնավորապես վարչապետի բարձր հովանավորությամբ, նորոգվեց և վերաբացվեց Բաղդադի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Հայ Առաքելական եկեղեցին։
1957 թվականից ի վեր սա առաջին լուրջ վերանորոգումն է։
Եկեղեցու վերաբացման արարողությանը մասնակցել է Իրաքի վարչապետ Մուհամմեդ Շիա ալ-Սուդանին՝ Քրիստոսի Ծննդյան տոների նախաշեմին։
Եվ այստեղ է տարբերությունը․
ոմանք պատերազմում են սեփական պատմության ու արժեքների դեմ,
մյուսները՝ վերականգնում են հիշողությունը։
Ոմանք վախենում են սեփական պատմությունից, ուրիշները՝ այն պահպանում են պետական մակարդակով։
Նարինե ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ