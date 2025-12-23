Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Ինչպես են «թալանի մատերիալ» դարձնում քաղաքացուն․ կարմիր կետագծերից մինչև սեփական աշխատավարձի բարձրացում․ Երևան-Էջմիածին «տրանզիտ»

Ինչպես են «թալանի մատերիալ» դարձնում քաղաքացուն․ կարմիր կետագծերից մինչև սեփական աշխատավարձի բարձրացում․ Երևան-Էջմիածին «տրանզիտ»

Ինչպես են «թալանի մատերիալ» դարձնում քաղաքացուն․ կարմիր կետագծերից մինչև սեփական աշխատավարձի բարձրացում․ Երևան-Էջմիածին «տրանզիտ»
23.12.2025 | 15:16

Դեկտեմբերի 23-ին ավագանու նիստեր են տեղի ունենալու Երևանում և Վաղարշապատում։ Երկու համայնքում էլ «Մայր Հայաստանը» ներկայացված է, և երկու տեղում էլ մեր սկզբունքային դիրքորոշումն արտահայտելու ենք։

Երկու տեղում էլ բյուջեն մսխելու, իրենք իրենց «լավ նայելու» և քաղաքացուն «թալանի մատերիալ» դարձնելու նախագծեր է ներկայացրել «Քաղաքացիական պայմանագիրը» (Երևանում դրան կցված է նաև «Հանրապետությունը»)։

Վաղարշապատում ՔՊ-ական համայնքապետը որոշել է, որ պետք է իր ու իր հայեցողությամբ պաշտոնների նշանակվածների աշխատավարձերը հաջորդ տարվանից 20 տոկոսի չափ բարձրացնել։ Հետևում են մնացել վաղարշապատցիների համար խնդիրներ լուծելու առաջնահերթության մասին քարոզչական խոստումները։ Եկել է ՔՊ-ի իրական ծրագրերը կյանքի կոչելու ժամանակը։

Երևանում փոքրամասնության իշխանությունը, հակառակ դատական որոշումների, կրկին ուզում է թանկ պահել կարմիր կետագծերով ավտոկայանատեղիների գները, որպեսզի հավաքած գումարները մսխի պարգևավճարների կամ մեկ անձից կասկածելի գնումների միջոցով։ «Մայր Հայաստանը» 2 տարի է դատական վեճի մեջ է այս թեմայով։ Միայն ՔՊ-ական աճպարարությունն է հնարավորություն տալիս նրանց խուսափել դատական վճիռները կատարելուց, բայց, միևնույն է, մենք հետևողականորեն գնալու ենք մինչև վերջ։

Եթե Վաղարշապատում ՔՊ-ական ախորժակի դեմն առնելու հնարավորություն այս պահին չկա, քանի որ ոչ իշխանական մանդատների քանակը չի հերիքում, ապա Երևանում կարելի է տապալել իշխանության թալանչիական նախագծերի ընդունումը, եթե հերթական անգամ չբախվենք կեղտոտ խաղերի հետ։

Բանն այն է, որ Երևանում ավագանու ոչ իշխանական հատվածն ունի 33 մանդատ, իսկ ՔՊ-ն ու կցվածները՝ 32։ Եթե վաղը դահլիճում ոչ իշխանական հատվածը ներկա գտնվի 33 հոգով, ու բոլորը հստակ դեմ քվեարկեն, ապա տեղական տուրքերի ու վճարների, այդ թվում՝ կարմիր կետագծերով ավտոկայանատեղիների ավելացման նախագիծը չի անցնի։

Կա նաև թանկացումները թույլ չտալու մեկ այլ տարբերակ։ Եթե օբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված ավագանու ոչ իշխանական հատվածում 33 հոգի չկարողանա ներկա գտնվել (առողջական խնդիրների կամ ՀՀ-ից բացակայելու պատճառով), ապա շատ հանգիստ կարելի է պարզապես քվորում չապահովել, այսինքն՝ բոյկոտել քվեարկությունը։ ՔՊ-ն ու կցվածներն այդ դեպքում չեն կարողանա քվորում ապահովել, և թանկացման նախագիծը չի անցնի։

Եթե Երևանի ավագանու ոչ իշխանական հատվածի նպատակը երևանցու շահը պաշտպանելն է, ապա պետք է ընտրել այն տարբերակը, որը թույլ չի տա թանկացում։ Տվյալ դեպքում ամենաերաշխավորված տարբերակը քվեարկությանը չմասնակցելն է։ Մնացածը տեղում պարզ կդառնա։

Անդրանիկ Թևանյան

Դիտվել է՝ 184

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր տարվա հուշերը
Նոր տարվա հուշերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.