Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Խիստ կասկածում եմ, որ մեր գործարար-վաճառական դասը կամավոր կզրկի իրեն եկամտից

Խիստ կասկածում եմ, որ մեր գործարար-վաճառական դասը կամավոր կզրկի իրեն եկամտից

Խիստ կասկածում եմ, որ մեր գործարար-վաճառական դասը կամավոր կզրկի իրեն եկամտից
23.12.2025 | 18:16

Անդրադարձ՝ թեմային

Ինչպե՞ս եք իմանալու՝ ինչ բենզին եք լցնում, երբ շուկան ամբողջությամբ շիլաշփոթ է։

Խնդիրը մի քանի օլիգարխի բենզալցակայանը չէ։

Հիմա իբր բոյկոտում են, ասում են՝ տվյալ ներկրող կազմակերպության բենզալցակայաններից չեն գնի «ադրբեջանական բենզին»։

Բայց շուկան արդեն բացված է։ Բենզինը խառնվում է, վերապիտակավորվում է, վերավաճառվում է այլ ցանցերով։

Դա սուպերմարկետ չէ՝ փակ տուփով ապրանքի պիտակին նայես ու իմանաս։

Այս «բոյկոտը» ո՛չ քաղաքական քայլ է,

ո՛չ տնտեսական ճնշում, այլ՝ սեփական խղճի ինքնախաբեություն։

Որովհետև խնդիրը բենզալցակայանը չէ։

Խնդիրը որոշումն է, որով դուք թույլ տվեցիք, որ թշնամու նավթը մտնի երկրի շուկա։

Հանդուրժում եք այսպիսի իշխանություն:

Մնացածը թատրոն է՝ դատարկ պաթոսով ու զրո հետևանքով։

Վաճառվելու է այլ ցանցերով՝ հազարավոր մեխանիզմներ կան, «այլ երկրի ներկրված» անունով, ու հաճախ՝ ավելի թանկ։

Եվ ես խիստ կասկածում եմ, որ մեր գործարար-վաճառական դասը կամավոր կզրկի իրեն եկամտից, ձեռք չի բերի ու չի վաճառի, երբ դա շահավետ է իր գրպանին։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 145

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր տարվա հուշերը
Նոր տարվա հուշերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.