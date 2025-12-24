Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Նա կգա

Նա կգա

Նա կգա
23.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 24
Տե՛ր, Դու այստեղ ես, այնպես արա, որ
զգանք Քո սքանչելի մոտիկությունը:
Այո,բայց չմոռանաք, որ առաջին ողջույնը պետք է լինի այն ողջույնը, որ մոգերը տվեցին Բեթղեհեմի քարայրի մեջ:
Ինձ տված ձեր առաջին ողջույնը թող չլինի երկնային հաղթանակի տիրացած Թագավորին ու Տիրոջը. այլ` երկրային փառքից զրկված ու խոնարհներին խառնված մեկին, ինչպես մոգերն արեցին:
Ձեր խոնարհության առաջին ողջույնը տվեք Խոնարհին - Բեթղեհեմի Մանկանը. այս պետք է լինի ձեր առաջին ողջույնը:
Ապա, ձեր հաջորդ քայլը թող լինի ապաշխարանքի պաշտամունքը: Իբրև երկրի մեղավորներից մեկը` Ինձ հետ կանգնեք Հորդանանի ջրերի մեջ, ուր Ես մկրտվում էի Հովհաննեսի ձեռքով, ուրեմն պետք է երկրպագեք Ինձ` իբրև Բարեկամ ու Ծառա մեղավորների:
Հաճախ մտածեք Իմ մասին:
Խոնարհություն, ծառայություն, պաշտամունք, զոհաբերություն և սրբացում. սրանք են` պարզ աստիճանները Քրիստոնեական Կյանքի:
Դիտվել է՝ 165

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր տարվա հուշերը
Նոր տարվա հուշերը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.