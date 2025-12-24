Նա կգա
23.12.2025 | 21:59
Տե՛ր, Դու այստեղ ես, այնպես արա, որ
զգանք Քո սքանչելի մոտիկությունը:
Այո,բայց չմոռանաք, որ առաջին ողջույնը պետք է լինի այն ողջույնը, որ մոգերը տվեցին Բեթղեհեմի քարայրի մեջ:
Ինձ տված ձեր առաջին ողջույնը թող չլինի երկնային հաղթանակի տիրացած Թագավորին ու Տիրոջը. այլ` երկրային փառքից զրկված ու խոնարհներին խառնված մեկին, ինչպես մոգերն արեցին:
Ձեր խոնարհության առաջին ողջույնը տվեք Խոնարհին - Բեթղեհեմի Մանկանը. այս պետք է լինի ձեր առաջին ողջույնը:
Ապա, ձեր հաջորդ քայլը թող լինի ապաշխարանքի պաշտամունքը: Իբրև երկրի մեղավորներից մեկը` Ինձ հետ կանգնեք Հորդանանի ջրերի մեջ, ուր Ես մկրտվում էի Հովհաննեսի ձեռքով, ուրեմն պետք է երկրպագեք Ինձ` իբրև Բարեկամ ու Ծառա մեղավորների:
Հաճախ մտածեք Իմ մասին:
Խոնարհություն, ծառայություն, պաշտամունք, զոհաբերություն և սրբացում. սրանք են` պարզ աստիճանները Քրիստոնեական Կյանքի:
Մեկնաբանություններ