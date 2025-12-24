Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
23.12.2025 | 22:00
Տե՛ր,
օրը ծնվում է Քո շնորհազարդ լույսով, գիշերը նահանջում է լույսի առաջ, ինչպես նահանջում են մտահոգությունն ու ծանր մտքերը Քո ողորմության ճառագայթների տակ։
Տե՛ր Հիսուս,
Տու՛ր ինձ խաղաղություն, ոչ այն խաղաղությունը, որ կախված է հանգամանքներից, այլ այն, որ ծնվում է ներսում և չի խախտվում արտաքին աղմուկից։
Տու՛ր ինձ իմաստություն,
որ տարբերեմ կարևորն ավելորդից,
սովորեցրու ինձ չարձագանքել ամեն բառի, չվիճել ամեն կարծիքի հետ,
և չկորցնել սիրտս իմաստազուրկ պայքարների մեջ։
Փառք Քեզ բարերար և բազումողորմ Աստվա՛ծ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

