Քանի որ, ըստ տարածված լուրերի, չմարդամեկը՝ իր հերձվածախմբով նախատեսում է հարձակում Մայր Աթոռի վրա դեկտեմբերի 28-ին, կարծում եմ, խելամիտ ու անհրաժեշտ է անել գործնական (լրիվ օրինական) մի քանի քայլ:
Նախ, տարօրինակ է, որ մինչև հիմա չի ձևավորվել Ազգային Եկեղեցու պաշտպանության հանրային խորհուրդ (շտաբ): Լավ կլինի այն արագ կազմակերպել: Քավ լիցի, Եկեղեցու պաշտպանությանը ներգրավված ուժերը ունեն նման ռեսուրսներ:
Երկրորդ՝ կոնկրետ ամսի 28-ի հետ կապված: Հաշվի առնելով հարձակվողների նենգությունը, կանխատեսելի է, որ այդ օրվա վաղ առավոտից դեպի Վաղարշապատ տանող ճանապարհները ցիլինդրակրի «գվարդիականները» կփակեն:
ՈՒստի հնարավոր տարբերակ է մեկ օր շուտ լինել Մայր Աթոռում: Մասնավորապես, դեկտեմբերի 27-ից կազմակերպել հսկում, այն հաշվարկով, որ հաջորդ օրվա առավոտից իսկ Մայր Տաճարում ու մերձակայքում գերակշռեն Եկեղեցու պաշտպանները:
Կարծում եմ՝ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման դեպքում, խնդիր չի լինի մեկ գիշեր լուսացնել Սուրբ Էջմիածնում:
Միաժամանակ, լուծելի խնդիր է, որ Եկեղեցու պաշտպանների մի մասը հյուրընկալվի էջմիածնեցի ընկերների, ծանոթների, բարեկամների մոտ, այն հաշվարկով, որ առավոտյան միանան Տաճարի մոտ հսկում իրականացնող հայերին:
Կարելի է էլի բաներ մտածել, բայց հիմնականն այն է, որ դեկտեմբերի 28-ին Եկեղեցու պաշտպանները, դեռ նախքան Պատարագի մեկնարկը, լինեն տեղում, իսկ հերձվածողների մոգոնելիք արհեստական խոչընդոտները իմաստազրկվեն:
Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ