24.12.2025
 
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Նորություններ » Նոր նշանակումներ 2026 թվականին՝ աշխարհագրական սկզբունքով

Նոր նշանակումներ 2026 թվականին՝ աշխարհագրական սկզբունքով

Նոր նշանակումներ 2026 թվականին՝ աշխարհագրական սկզբունքով
24.12.2025 | 11:18

Սույն գրառումը նվիրում եմ լյուստրացիայի ջատագովներին ու «թավշյա բացահայտումների» անտեսանելի ճակատի անխոնջ մարտիկներին:

Թեկնածուների անուններն իրական են, իսկ նշանակումների աշխարհագրությունը՝ անվճար առաջարկի կարգով են արված: Գուցե և հավանության կարժանանան տողերիս հեղինակի այս առաջարկները, ով գիտի:

Եվ այսպես,

Արթուր Հովհաննիսյան, Անվտանգության դաշնային ծառայության ակադեմիա, Մոսկվա։

Անահիտ Ավանեսյան, Կալինինգրադի սահմանապահ ինստիտուտ։

Արսեն Թորոսյան, Կուրգանի սահմանապահ ինստիտուտ։

Սարգիս Խանդանյան, Օրյոլի Պահպանության դաշնային ծառայության ակադեմիա։

Ռուբեն Ռուբինյան, Անվտանգության դաշնային ծառայության ակադեմիա, Մոսկվա։

Արարատ Միրզոյանը ոչ մի տեղ չի նշանակվում, քանի որ արդեն նշանակված է։

Լուլու, ոչ մի տեղ չի նշանակվում։

Թեկնածուների այլընտրանքային ցանկ՝ 2026 թվականի երկրորդ կիսամյակի համար․

Դավիթ Ստեփանյան

Ստյոպա Սաֆարյան

Հովսեփ Խուրշուդյան

Սոնա Ղազարյան

Ալխաս Ղազարյան

Արուսյան Ջուլհակյան

Թագուհի Ղազարյան

Վերոնշյալ առաջարկների համար հիմք է ծառայել նշված կայքէջը (հղումը՝ https://www.sns.am/hy/pages/show/officer) որի բովանդակության հետ ծանոթացումը համոզիչ կերպով ապացուցում է առաջարկվող հաստատությունների իսկությունը, քանզի այն հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ
Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
