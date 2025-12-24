Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Նորություններ » Ալիևն անցնում է Հայաստանի ուղիղ կառավարմանը

Ալիևն անցնում է Հայաստանի ուղիղ կառավարմանը

Ալիևն անցնում է Հայաստանի ուղիղ կառավարմանը
24.12.2025 | 11:29

Երևանում նրա փոխարքան լեգիտիմացնում է ադրբեջանցիների վերադարձը «Արևմտյան Ադրբեջան» և կատարում է Արցախի ներկայացուցչությունը խուզարկելու Ալիևի հրամանը։

Հայաստանը պաշտոնապես կորցրել է անկախությունն ու ինքնիշխանությունը և դարձել Ադրբեջանին ենթակա տարածք։ Շուտով մենք կիմանանք նոր պայմանավորվածությունների մասին, որոնց համաձայն կսկսվի ադրբեջանցիների վերադարձը Սյունիքի, Վարդենիսի, Արարատի և այլ մարզերի գյուղեր։ Խոսքը տասնյակ գյուղերի մասին է, որոնք կազատվեն հայերից և կբնակեցվեն ադրբեջանցիներով։ Իսկ նրանք, ովքեր կհամարձակվեն ընդդիմանալ դրան, կձերբակալվեն Ալիևի հրամանով՝ նրա փոխարքայի և դիմակավորված անձանց կողմից։

Հայաստանը ղեկավարում է մի մարդ, որն ատում է սեփական ժողովրդին և վրեժ է լուծում նրանից իր կրած վիրավորանքների ու ձախողումների համար։ Պատմության մեջ չկա դավաճանության և սեփական ժողովրդի հանդեպ ատելության նման օրինակ, ինչպես որ չկա նման ձախողված ընդդիմության և այսքան անզոր, անտարբեր հասարակության օրինակ։

Ընդդիմությունը չի ցանկանում հետևություններ անել և փոխել իր ռազմավարությունն ու առաջնորդներին։

Հայաստանն արդեն կիսով չափ կլանված է իր հարևանի կողմից։ Ժողովուրդը գտնվում է ապատիայի, անզորության և անտարբերության մեջ։ Այս ռեժիմի քարոզիչները շարունակում են ժողովրդին պահել հիպնոսացված վիճակում և խոսել կեղծ խաղաղության մասին։

Մենք շարունակում ենք գլորվել անդունդ:

Արթուր ԽԱՉԻԿՅԱՆ

Դիտվել է՝ 151

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ
Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
.