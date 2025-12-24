Ալիևն անցնում է Հայաստանի ուղիղ կառավարմանը

Երևանում նրա փոխարքան լեգիտիմացնում է ադրբեջանցիների վերադարձը «Արևմտյան Ադրբեջան» և կատարում է Արցախի ներկայացուցչությունը խուզարկելու Ալիևի հրամանը։
Հայաստանը պաշտոնապես կորցրել է անկախությունն ու ինքնիշխանությունը և դարձել Ադրբեջանին ենթակա տարածք։ Շուտով մենք կիմանանք նոր պայմանավորվածությունների մասին, որոնց համաձայն կսկսվի ադրբեջանցիների վերադարձը Սյունիքի, Վարդենիսի, Արարատի և այլ մարզերի գյուղեր։ Խոսքը տասնյակ գյուղերի մասին է, որոնք կազատվեն հայերից և կբնակեցվեն ադրբեջանցիներով։ Իսկ նրանք, ովքեր կհամարձակվեն ընդդիմանալ դրան, կձերբակալվեն Ալիևի հրամանով՝ նրա փոխարքայի և դիմակավորված անձանց կողմից։
Հայաստանը ղեկավարում է մի մարդ, որն ատում է սեփական ժողովրդին և վրեժ է լուծում նրանից իր կրած վիրավորանքների ու ձախողումների համար։ Պատմության մեջ չկա դավաճանության և սեփական ժողովրդի հանդեպ ատելության նման օրինակ, ինչպես որ չկա նման ձախողված ընդդիմության և այսքան անզոր, անտարբեր հասարակության օրինակ։
Ընդդիմությունը չի ցանկանում հետևություններ անել և փոխել իր ռազմավարությունն ու առաջնորդներին։
Հայաստանն արդեն կիսով չափ կլանված է իր հարևանի կողմից։ Ժողովուրդը գտնվում է ապատիայի, անզորության և անտարբերության մեջ։ Այս ռեժիմի քարոզիչները շարունակում են ժողովրդին պահել հիպնոսացված վիճակում և խոսել կեղծ խաղաղության մասին։
Մենք շարունակում ենք գլորվել անդունդ:
Արթուր ԽԱՉԻԿՅԱՆ