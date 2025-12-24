Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Կառավարության գլուխը որոշել է

24.12.2025 | 12:45

Շիրակի ապագա մարզպետը պարտադիր պետք է նախկինում որևէ ուժային կառույցում աշխատած լինի, բնականաբար, այս որոշումը պայմանավորված է 2026 թ. խրհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման, վարչական ռեսուրս կիրառելու, կոմպրոմատները ճիշտ օգտագործելու և շանտաժ անելու կարողությամբ։

Առկա թեկնածուների կրթությունը, կառավարման կարողությունը, հանրության մեջ հեղինակությունը կարևոր չէ։

Քանի որ նշված թեկնածուն նշանակվելու դեպքում պաշտոնավարելու է մինչ ընտրության ավարտը, և ինչպես մինչ այս է եղել` օգտագործելուց հետո դեն են նետվելու։

Իսկ թեկնածուներին լավ եմ ճանաչում և, եթե որևէ մեկը որոշի կրկին օգտագործվել, կարծում եմ, մաշվածությունը կխանգարի, ու որևէ ակտիվ քայլի դեպքում օր ու արև չի ունենա:

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ
Տաճարն օծվեց հայավարի
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
