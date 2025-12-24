Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Նորություններ » Շարժման իմիտացիա անելով՝ փաստորեն տեղում դոփում ենք

Շարժման իմիտացիա անելով՝ փաստորեն տեղում դոփում ենք

Շարժման իմիտացիա անելով՝ փաստորեն տեղում դոփում ենք
24.12.2025 | 18:09

Անկախ իրենց մասշտաբների ու հզորության մեջ եղած ահռելի տարբերությունների, զարմանալի նմանություններ կան մեր ժողովրդի ներկա վիճակի և ԵՄ-ի վիճակի մեջ։

Առաջին՝ մոլորվելով տակտիկական նպատակների նոսր անտառի մեջ, և մենք, և նրանք մեր հայացքի դեմը փակող մի քանի ծառից այն կողմ բան չենք տեսնում։

Երկրորդ՝ ներքին մանր-մունր հակասությունների ու փոքրիկ նպատակների վրա տեղից չեղած էներգիան ինտենսիվ մսխելով, ավելի լուրջ նպատակների համար տակը բան չի մնում։

Երրորդ՝ եթե տակտիկական նպատակները միասնական ստրատեգիական նպատակներից չեն բխում, ապա դրանք ոչ մի տեղ տանող են։

Չորրորդ՝ դա է պատճառը, որ և՛ մենք, և՛ նրանք, շարժման իմիտացիա անելով, փաստորեն տեղում դոփում ենք։

Հինգերորդ՝ մի քիչ ավելի հեռուն տեսնելու համար պետք է ամենամոտ մեծ ծառին բարձրանալ, բայց դա հնարավոր չի, քանի որ հերթական նման փորձ անողին քաշում գցում ենք գետնին։

Վեցերորդ՝ նման փորձ անողների թիվն էլ շատ փոքր է, և, զարմանալիորեն, նրանք չեն կարողանում իրար մոտենալ, միմյանց մոտենալուն փոխադարձ վանողական ուժն է խանգարում։

Յոթերորդ՝ ծառ բարձրանալ էլ չգիտենք, եթե նույնիսկ խանգարող չկա և եթե մեկ-մեկ էլ կարողանում ենք բարձրանալ, ապա հեռուն տեսնելուն կա՛մ կարճատեսությունն է խանգարում, կա՛մ էլ ամբիցիաների մշուշը փակում է դեմներս։

Ոթերորդ, իններորդ և այլն, շարքը երկար է։

Եվ այսպես էլ ապրելու իմիտացիա ենք անում մեր Հայաստանում։

Նույնն էլ ԵՄ-ում՝ ցավը հեռուն չտեսնելն է, մեզ նման, նրանք էլ անտառից դուրս գալու և հեռուն տեսնողների կարիք ունեն։

Պավել Բարսեղյան

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ
Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
