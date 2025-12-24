Աղոթարան
24.12.2025 | 22:00
Ո՜վ անհասանելի Բարձունք,
Բոլոր հավատացյալների ապավեն,
Հիշի՛ր նրանց, ովքեր այսօր արթնացան հույսի սպասումով, ովքեր լուռ կրում են իրենց խաչը։
Լցրու նրանց օրը Քո անտեսանելի ներկայությամբ և բժշկությամբ։
Ողորմի՛ր նրանց, Տե՛ր,
ովքեր դժվարությունների մեջ են, որպեսզի իրենց նեղությունները դառնան աստվածային զորության աղբյուր,
որ նրանք գտնեն մխիթարություն Քո անսահման սիրո մեջ ու նրանց հոգիները խաղաղվեն սրտի ներքին լույսով։
Անավարտ և անսուտ սիրով միշտ փառաբանում եմ Քեզ, Տեր, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ