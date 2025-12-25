Ռեժիմը շարունակում է բռնաճնշումները իր քաղաքական ընդդիմախոսների, ազատ մամուլի դեմ

Մեկ ամիս 11 օր է արդեն Իմնեմնիմի փոդքասթի համահեղինակներ քաղբանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը կալանավորված են: Էս ընթացքում ռեժիմը շարունակում է բռնաճնշումների քաղաքականությունը իր քաղաքական ընդդիմախոսների, ազատ մամուլի դեմ։
Ռեժիմը շարունակում է ասպատակությունները Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։
Եվ այս ասպեկտում յուրաքանչյուր գիտակից քաղաքացի ունի անելիք։ Անելիք, որի շրջանակներում առանց հոգնելու, շարունակաբար պետք է խոսել, բարձրացնել ձայնը ընդդեմ ռեժիմի ապօրինությունների, ընդդեմ մեր ազգային արժեքների ոտնահարման և ընդդեմ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների առկայության։
Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ