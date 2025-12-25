Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.12.2025
 
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Ռեժիմը շարունակում է բռնաճնշումները իր քաղաքական ընդդիմախոսների, ազատ մամուլի դեմ

Ռեժիմը շարունակում է բռնաճնշումները իր քաղաքական ընդդիմախոսների, ազատ մամուլի դեմ

Ռեժիմը շարունակում է բռնաճնշումները իր քաղաքական ընդդիմախոսների, ազատ մամուլի դեմ
25.12.2025 | 10:57

Մեկ ամիս 11 օր է արդեն Իմնեմնիմի փոդքասթի համահեղինակներ քաղբանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը կալանավորված են: Էս ընթացքում ռեժիմը շարունակում է բռնաճնշումների քաղաքականությունը իր քաղաքական ընդդիմախոսների, ազատ մամուլի դեմ։

Ռեժիմը շարունակում է ասպատակությունները Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։

Եվ այս ասպեկտում յուրաքանչյուր գիտակից քաղաքացի ունի անելիք։ Անելիք, որի շրջանակներում առանց հոգնելու, շարունակաբար պետք է խոսել, բարձրացնել ձայնը ընդդեմ ռեժիմի ապօրինությունների, ընդդեմ մեր ազգային արժեքների ոտնահարման և ընդդեմ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների առկայության։

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ
Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
