25.12.2025
 
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Ի՞նչ եք ուզում մեզնից

25.12.2025 | 12:07

Հայր Զաքարիային զանգում են մարդիկ և տեղյակ պահում, որ իշխանություններն իրենց ցուցակագրում են Մայր Տաճարում դեկտեմբերի 28-ի պատարագին մասնակցելու համար (հղումը` https://www.facebook.com/100063559997649/posts/1470853205043332/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

ՈՒզում եմ պատկերացնել` ի՞նչ են պատրաստվում անել։

ՈՒզում են մինչև պատարագը կարգազանցների և ուժայինների միասնական լեգեոնով գրոհեն, խորանը գրավեն, իրենց սիրելի ներկայացու՞մը խաղան։

Թե՞ էս անգամ Նիկոլին են տալու էդ պատիվը, նա էլ բեմից սրտիկներ ուղարկի իրեն ծափահարողներին։

Թե՞ բերելու են` բենզին բաժանեն Մայր Աթոռի բակում։

Թե՞ «Կրթվելը նորաձև է»-ի տարեկան ամփոփիչ բաց դասն են անելու` «Քրիստոնեություն և Հայրենիք» թեմայով։

Թե՞ մեղքերի խմբակային թողություն են հայցելու Վեհափառից։

Թե՞ ծառատունկ են անելու։

Թե՞ անցյալ շաբաթ Մայր Տաճարի դռները կոտրել փորձողներին են հրապարակավ ճիպոտահարելու։

Թե՞ փորձելու են հոգևորականների ձերբակալել։

Թե՞ կիրակնօրյա պիկնիկ են անելու։

Թե՞ միասնական աղոթք են անելու` գերիների վերադարձի և Արցախ հայրենադարձության համար։

Թե՞ զիլինա են խաղալու` որպես ՔՊ նոր կրոնի նախատոնական ծես։

Թե՞ ինչ։

Ի՞նչ եք ուզում մեզնից։

Լիլիթ ԲԼԵՅԱՆ

