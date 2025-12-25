Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.12.2025
 
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Նորություններ » Շանտղություն

Շանտղություն

Շանտղություն
25.12.2025 | 12:16

Աշոտը, ընկերս... տարան ընկերոջս ու բոլորը լուռ են, ձկան պես լուռ ու համր:

Տպավորություն է, որ այսպես հլու-հնազանդ պետք է հանդուրժենք մեր ընկերների մեկուսացումը և ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնենք կատարվող խայտառակ անարդարությունների համար, երբ դա պետք է քաղաքական անհրաժեշտ դիվիդենտեր հավաքելու համար:

Աշոտը, մեր Աշոտ Երկաթը, լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, երկու անչափահաս երեխա իր խնամքի տակ էին, որից մեկն առողջական լուրջ խնդիրներով: Շաբաթական մեկ անգամ երեխային բերում էր Երևան՝ բուժզննման:

Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, մարդու ապրելը չի գալիս:

Աշոտի հիվանդությունը շատ լուրջ է, այնքան, որ ես արդեն լալկվել եմ... չեմ ուզում ավելի բան ասեմ, բայց այսպես ապրելը շանտղություն է, ՇԱՆՏՂՈՒԹՅՈՒՆ։

Հար ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 67

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Ադրբեջանից ներկրված բենզինի հետքերով

Օրեր առաջ Հայաստան ներմուծվեց Ադրբեջանից ուղարկված բենզինի առաջին խմբաքանակը: Ընդ որում, հայտարարվեց, որ ներմուծվել է բարձրակարգ՝ АИ95 տեսակի բենզին:
Անդրադառնանք այս տնտեսական ակցիային առանց աշխարհաքաղաքական չափման՝ չոր թվերով ու փաստերով:
Ադրբեջանում գործում է դեռևս 1976-ին շահագործման հանձնված Բաքվի Հ. Ալիևի անվան նավթավերամշակման գործարանը, որը պարբերաբար, գրեթե երկու տարին մեկ անգամ, կանգնեցվում է վերանորոգման նպատակով...

Սոցցանցային գրառումներ

Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ
Լևոն Ներսիսյան՝ մարդ, ով բացում էր ճանապարհներ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.