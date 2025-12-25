Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին և 26-ին Միացյալ Նահանգներում նշվող տոների կապակցությամբ ԱՄՆ դեսպանատունը փակ կլինի՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը: Աշխատանքը կվերսկսվի դեկտեմբերի 29-ից։               
 
Կովկասը, ինչպես եղել է, այդպես էլ մնում է ռուսական կենսական ոլորտ

25.12.2025 | 12:46

«Մինչև իրականություն դառնալը, գաղափարն անցնում է հետևյալ էտապները․ առաջին էտապում արժանանում է ծիծաղի ու արհամարհանքի, երկրորդում՝ խիստ

քննադատության ու դատափետման, ու երրորդ էտապում, վերջապես, դառնում է ռեալ իրականություն»։

Շոպենհաուեր

Այսօր ՌԴ-ն 11 եվրոպական երկրների հետ նախկինում կնքած ռազմական պայմանագրերը միակողմանի չեղարկեց:

Պուտինը ստորագրեց՝ Միացյալ Թագավորության դեսպանին 24 ժամվա ընթացքում ՌԴ տարածքը լքելու որոշումը:

Թրամփն էլ հետ է կանչում Բայդենի նշանակած բոլոր դեսպաններին, դրանով կասեցնելով իր վզին փաթաթած Պետքարտուղար Ռուբիոյի կուլիսային կասկածելի քայլերը:

Օրեր առաջ ԱՄՆ-ն ընդունեց ստրատեգիական նոր դոկտրին:

(Առիթ լինի, կխոսեմ այդ դոկտրինի չափազանց հետաքրքիր աշխարհընկալման և

առաջնահերթությունների մասին):

Սա նշանակում է՝ չնայած դեռևս ընթացող պատերազմին, հին աշխարհակարգի, նախկին էպոխայի ավարտ:

Միևնույն ժամանակ ակնառու է դառնում, որ կա փոխհամաձայնություն ԱՄՆ-ի և ՌԴ-ի միջև ազդեցության գոտիների վերաբերյալ:

Կովկասը, ինչպես եղել է, այդպես էլ մնում է ռուսական կենսական ոլորտ:

(Հիմա կասեք՝ իսկ «Թրամփի ուղի՞ն»։ Կարճ պատասխանեմ ՝ Վաշինգտոնում խաղացված թատերական այդ արարի իմաստն էր Բրիտանիային հեռու պահել Սյունիքից):

ՈՒկրաինական պատերազմին զուգահեռ, սկսվում է նոր էպոխայի՝ խաղաղության էպոխայի պլանավորման ժամանակահատվածը:

Ի՞նչ է առաջին հերթին անհրաժեշտ տևական ու կայուն խաղաղության համար:

Անվտանգության միևնույն համակարգում գտնվել:

Ռուսական կենսական շահերի գերակա ոլորտ ճանաչված Կովկասը պարտավոր է լինել մեկ անվտանգային համակարգում:

Այլ կերպ անհնար է՝ այդ մասին վաղուց ու բազմիցս եմ ասել։

Նման ինտեգրման երկու ճանապարհ կա․

Ֆունկցիոնալ՝ անվտանգություն, էկոնոմիկա,

կառավարում, լոգիստիկա և այլն

ու

ֆեդերատիվ, ինչպես ԽՍՀՄ-ը, կամ ԵՄ-ն:

Թե ո՞ր ճանապարհը կընտրվի, չգիտեմ:

Այն, ներկա դրությամբ ինչ կատարվում է Կովկասում (վրացական ընդդիմության պարբերական ելույթները, մեր իշխանության պայքարը ամենայն հայոց եկեղեցին հայաստանյան դարձնելու համար, Ալիևի ցուցադրական դեմարշները), այդ կոնստրուկցիայի հավաքման տարրերի տարբեր դրսևորումներն են:

Ի՞նչ է դա տալու:

Միասնական պետական սահման, միմյանց մեջ ունենալով ադմինիստրատիվ սահմաններ, ազատ տեղաշարժի ու բնակվելու իրավունք, միասնական մաքսային ծառայություն, միասնական էներգետիկ, տրանսպորտային, հեռահաղորդակցման համակարգ, ազատ բիզնես:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հ.Գ.

Եթե ուշադիր հետևեք՝ կտեսնեք, որ Ադրբեջանն այժմ հայտնվում է վակուումի մեջ։

