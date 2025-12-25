Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.12.2025
 
Երուսաղեմում տեղի է ունեցել Իսրայելի, Հունաստանի և Կիպրոսի եռակողմ գագաթնաժողովը։ Մասնակիցները պայմանավորվել են ամրապնդել կապերը պաշտպանության և էներգետիկայի ոլորտներում՝ ընդդեմ Թուրքիայի: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ եռակողմ համագործակցությունը պետք է պատասխան դառնա նրանց համար, «ովքեր երազում են իրենց կայսրությունների վերականգնման մասին»։               
 
Նորություններ » Զինվորներին հրահանգված է լռել թշնամու կրակոցների մասին

Զինվորներին հրահանգված է լռել թշնամու կրակոցների մասին

Զինվորներին հրահանգված է լռել թշնամու կրակոցների մասին
25.12.2025 | 13:22

Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջ տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այդ թվում՝ նախորդ ձմռանը, երբ հատկապես Սյունիքի մարզի Խոզնավար, Խնածախ և մյուս գյուղերի վրա անընդհատ կրակում էին ադրբեջանցիները, թիրախավորում նաև գյուղացիների տները։

Չնայած ադրբեջանական կողմի սադրանքներին ու մշտական կրակոցներին, Հայաստանի կառավարությունը մշտապես խոսում է խաղաղության մասին, որը փաստացի գոյություն չունի։

Ժողովուրդն էլ անկեղծորեն ուզում է հավատալ քաղցր ստին, քանի որ վախենում է ևս մեկ պատերազմից, հույս ունենալով, թե շաքար ասելով, բերանը կքաղցրանա։

Հետևաբար, այն լուրերը, թե ադրբեջանցի զինվորները երեկ կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կարող է լիովին համապատասխանել իրականությանը, մանավանդ որ, թշնամու կրակոցները սահմանին երբեք չեն դադարել, պարզապես ՀՀ ՊՆ-ն հետևողականորեն թաքցնում է Ադրբեջանի հանցանքները, իսկ զինվորներին հրահանգված է լռել թշնամու կրակոցների մասին։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 159

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։ Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում՝ էլի Վրաստան...

Սոցցանցային գրառումներ

Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով
Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.