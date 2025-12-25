Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջ տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այդ թվում՝ նախորդ ձմռանը, երբ հատկապես Սյունիքի մարզի Խոզնավար, Խնածախ և մյուս գյուղերի վրա անընդհատ կրակում էին ադրբեջանցիները, թիրախավորում նաև գյուղացիների տները։
Չնայած ադրբեջանական կողմի սադրանքներին ու մշտական կրակոցներին, Հայաստանի կառավարությունը մշտապես խոսում է խաղաղության մասին, որը փաստացի գոյություն չունի։
Ժողովուրդն էլ անկեղծորեն ուզում է հավատալ քաղցր ստին, քանի որ վախենում է ևս մեկ պատերազմից, հույս ունենալով, թե շաքար ասելով, բերանը կքաղցրանա։
Հետևաբար, այն լուրերը, թե ադրբեջանցի զինվորները երեկ կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կարող է լիովին համապատասխանել իրականությանը, մանավանդ որ, թշնամու կրակոցները սահմանին երբեք չեն դադարել, պարզապես ՀՀ ՊՆ-ն հետևողականորեն թաքցնում է Ադրբեջանի հանցանքները, իսկ զինվորներին հրահանգված է լռել թշնամու կրակոցների մասին։
Նաիրի Հոխիկյան