Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.12.2025
 
Երուսաղեմում տեղի է ունեցել Իսրայելի, Հունաստանի և Կիպրոսի եռակողմ գագաթնաժողովը։ Մասնակիցները պայմանավորվել են ամրապնդել կապերը պաշտպանության և էներգետիկայի ոլորտներում՝ ընդդեմ Թուրքիայի: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ եռակողմ համագործակցությունը պետք է պատասխան դառնա նրանց համար, «ովքեր երազում են իրենց կայսրությունների վերականգնման մասին»։               
 
Նորություններ » Պատրանք

Պատրանք

Պատրանք
25.12.2025 | 18:06

Նստած եմ մեր գյուղի տան ցեմենտբետոնե շեմին փռած փափուկ մենդարի վրա բազմած մութաքների վրա։ Վերևում երկինքն է, ներքևում` ես` ինքնագոհ, աջ ոտքս ձախ ոտքիս ծնկին բազմած։ ՈՒ պապս` փայտե փոքրիկ աթոռակին նստած, որ կազմուպատրաստ սպասում է իշխանուհի տատիս այդ օրվա հրատապ հրամաններին. «էս դեսը բե'ր, էն դենը տա'ր...»։

Քիչ հեռվում կրակե շեղջն է` մեր այգու բոյ֊բուսաթով սիմինդրի թևերից կախ` կանաչ, խոնարհ հագուկապն ու կարմիր, փափուկ վարսերը թոթափած` ճտճտացող սիմինդները գրկած, որ րոպեներ անց կարմրաթուշ, խաժ աչուկներով վայելք պիտի դառնան իմ ու պապիս բերանում։

ՈՒ մեկ էլ` ընկույզ֊կակալի մեծ տոպրակն աղմուկով դատարկվում է մեր առջև։

«Չուչխելի օր» է հայտարարված։

Պապս փոքր փայտե քոթուկի (կոճղ) վրա մուրճիկով ընկույզ ջարդողն է, ես` հասած պտուղները բարակ կճեպներից առանձնացնողն ու տեսակավորողը, կանեփի` շագանակագույն ամուր թելով թելած մախաթ ասեղով շարան անողը, տատս` չոր ճյուղերից և ջարդած ընկույզի խրճեպից (կճեպ) ճտճտացող կրակը թեժացնողն ու շփոթ պատրաստողը։

Բլթբլթում֊քլթքլթում է «երկարականջ» պղնձե ծանր կոխկալի (մեծ կաթսա) մեջ թթի (դոշաբի) ու թզի հյութերի` եռացող կրակագույն անհնազանդ շփոթը` դեսուդեն պող (այրող) ցալքուն կրակելով, չենթարկվելով անգամ մայրական պապիս պատրաստած երկարապոչ շերեփի փոս֊գլխիկին ու կոխկալի պաշտպանիչ վահան դարձած խփուլի (կաթսայի կափարիչ) սանձահարումերին։

«Շփոթը պատրաստ է»,֊ կրկին տատս է` իր զրնգուն ձայնով։

Ժամեր անց` թմբլիկ, ընկուզազարդ երկար շարանները քաղցր շփոթե զգեստ կհագնեն և կկախվեն պապիս պատրաստած «փայտե պարան» կախոցի վրա։ Իսկ ես կառնեմ ամռան արևին «դուրսածած» տեղաշորի «դոշակ ու բարձ ծեծող» կանաչ գլխով պլաստմասե երկարապոչ «հովհարը»` այս անգամ քաղցրահամի անուշ բույրն առած և դեպի շարոցներն շտապող մեր ոսկեթևիկ մեղուներին հեռու քշելու, որ անզգուշաբար չթառեն դեռ խոնավ չուչխելի շարոցների վրա և «շունչները չփչեն»։

Չուչխել պատրաստելու օր է` մյուս բոլոր օրերից տարբերվող, ինչպես տատիս պատրաստած` արդեն չուչխել դարձած ոսկեգույն շարոցի համը, որ մնացել է որպես մանկության քաղցրանուշ, բուրումնավետ հիշողություն։

...Ալարկոտ արթնանում եմ` ջանում երկար պահել ականջներումս մնացած տատիս ձայնը. «Վեր կացե'ք, գործի անցե'ք, էսօր չուչխելի օր է», և թվում է` Ամանորի մեր քաղցրառատ սեղանին բազմող չուչխելի անուշհամը շոյում է քիմքս, խուտուտ տալիս։

Կարինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Դիտվել է՝ 134

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։ Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում՝ էլի Վրաստան...

Սոցցանցային գրառումներ

Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով
Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.