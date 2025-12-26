Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.12.2025
 
Երուսաղեմում տեղի է ունեցել Իսրայելի, Հունաստանի և Կիպրոսի եռակողմ գագաթնաժողովը։ Մասնակիցները պայմանավորվել են ամրապնդել կապերը պաշտպանության և էներգետիկայի ոլորտներում՝ ընդդեմ Թուրքիայի: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ եռակողմ համագործակցությունը պետք է պատասխան դառնա նրանց համար, «ովքեր երազում են իրենց կայսրությունների վերականգնման մասին»։               
 
Նորություններ » Առողջություն և հարստություն

Առողջություն և հարստություն

Առողջություն և հարստություն
25.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 26
Մի՛ վհատվեք. հարստությունն ու առողջությունն էլ կգան շուտով: Իմ հարստությունը` ձեր կարիքները բավարարելու և Իմ գործերը կատարելու համար: Դրամը, որ շատերը հարստություն են համարում` Իմ աշակերտներին չի տրվում կուտակելու կամ ցուցադրելու համար:
Ճամփորդե՛ք այս աշխարհում` պարզապես փնտրելով Իմ կամքը և Իմ գործը կատարելու միջոցները: Երբե՛ք մի պահեք որևէ մի բան, որ դուք չեք գործածում: Ի մի՛տ առեք` այն ամենը,որ տալիս եմ ձեզ, Իմը պետք է լինի, որովհետև դրանք տրված են ձեզ` ըստ անհրաժեշտության գործածելու համար: Մի՞թե կմտածեք, որ Ես գաղտնաբար գանձեր եմ դիզում. Իմ գանձերը: Դուք էլ այդպես մի՛ վարվեք, բնավ: Վստահե՛ք Ինձ:
Ապագայի համար հարստություն դիզելը նշանակում է վախենալ ու չվստահել Ինձ: Իմ մասին ունեցած ամեն մի կասկած անմիջապես հետ վանեք ձեր մտքից: Ապրե՛ք ուրախության մեջ` Իմ մշտական ներկայության: Ձեր ամե՛ն մի վայրկյանը դրեք Իմ տրամադրության տակ: Որքան էլ փոքր ու աննշան լինի գործը, կատարեք այնպես, ասես Ինձնից հրաման ստանալով` անում եք Ի՛նձ համար ու ի սեր Ի՛նձ: Ապրե՛ք այսպես. սիրե՛ք այսպես. գործե՛ք այսպես:
Դուք փոքրիկ ծառայությունների առաքյալներ եք:
Դիտվել է՝ 117

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։ Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում՝ էլի Վրաստան...

Սոցցանցային գրառումներ

Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով
Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.