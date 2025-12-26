Աղոթարան
25.12.2025 | 22:00
Իմ սիրելի Արարիչ,
շնորհակալ եմ Քեզ, որ այսօր ևս կյանք պարգևեցիր ինձ։ Առաջնորդի՛ր ինձ Քո ոտնահետքերով քայլելու, պահի՛ր, որ չընկնեմ չարի ծուղակների մեջ, որպեսզի չգնամ այնտեղ, որտեղ Դու ինքդ չես լինելու։
Հայր իմ,
շնորհակալ եմ, որ իմ փրկության համար տվեցիր Քո միածին Որդուն՝
մերՏեր Հիսուս Քրիստոսին։
Շնորհակալ եմ Քո անսահման սիրո համար, որ անկախ ամեն ինչից շարունակում ես սիրել, ներել
և հոգ տանել մեր մասին։
Օգնիր, որ մինչև վերջ հավատարիմ մնամ Քեզ, այս ժամանակավոր կյանքը ապրեմ Քո կամքի համաձայն և հավիտենական կյանքում միշտ միասին լինենք Քո սիրո Արքայության մեջ
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ