26.12.2025
 
Երուսաղեմում տեղի է ունեցել Իսրայելի, Հունաստանի և Կիպրոսի եռակողմ գագաթնաժողովը։ Մասնակիցները պայմանավորվել են ամրապնդել կապերը պաշտպանության և էներգետիկայի ոլորտներում՝ ընդդեմ Թուրքիայի: Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ եռակողմ համագործակցությունը պետք է պատասխան դառնա նրանց համար, «ովքեր երազում են իրենց կայսրությունների վերականգնման մասին»։               
 
Նորություններ » Աղոթարան

25.12.2025 | 22:00
Իմ սիրելի Արարիչ,
շնորհակալ եմ Քեզ, որ այսօր ևս կյանք պարգևեցիր ինձ։ Առաջնորդի՛ր ինձ Քո ոտնահետքերով քայլելու, պահի՛ր, որ չընկնեմ չարի ծուղակների մեջ, որպեսզի չգնամ այնտեղ, որտեղ Դու ինքդ չես լինելու։
Հայր իմ,
շնորհակալ եմ, որ իմ փրկության համար տվեցիր Քո միածին Որդուն՝
մերՏեր Հիսուս Քրիստոսին։
Շնորհակալ եմ Քո անսահման սիրո համար, որ անկախ ամեն ինչից շարունակում ես սիրել, ներել
և հոգ տանել մեր մասին։
Օգնիր, որ մինչև վերջ հավատարիմ մնամ Քեզ, այս ժամանակավոր կյանքը ապրեմ Քո կամքի համաձայն և հավիտենական կյանքում միշտ միասին լինենք Քո սիրո Արքայության մեջ
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 109

