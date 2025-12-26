Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.12.2025
 
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
Իսկ Նիկոլը հայ ժողովրդին խաբում է խաղաղության պատրանքներով

26.12.2025 | 11:02

Ակնայում բռնապետ Ալիևը կրկին հաստատել է, որ պահանջները Հայաստանի նկատմամբ շարունակվելու են։ Նա մասնավորապես ասել է.

«Հիմա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթանում է խաղաղության գործընթաց, որի նախաձեռնողը նույնպես եղել ենք մենք։ Դա բոլորը գիտեն և պետք է իմանան։ Առաջին առաջարկը եղել է մեր կողմից, խաղաղության պայմանագրի տեքստի և բոլոր կետերի հեղինակը, հանդիսանում ենք մենք»:

«Հատկապես եթե այդպիսի փոքր և ո՛չ հարուստ երկրի դեմ, ինչպիսին Հայաստանն է, սանկցիաներ դրվեին, ապա նա, իհարկե կվերջացներ օկուպացիան։ Սակայն սանկցիաներ ո՛չ միայն չկիրառվեցին, այլ ընդհակառակը, որոշները անվճար զենք են տրամադրել նրանց, ընդ որում ո՛չ թե միլիոնների, այլ միլիարդավոր դոլարների»:

Ավելին, Ալիևը խոսելով էսպես կոչված «Խոջալուի դեպքերի» մասին, հայտարարում է, որ իրենք չեն մոռանում, և չեն ցանկանում մոռանալ, և պարտավոր են միշտ հիշել...

Բռնապետ Ալիևը իր հասարակությանը պատրաստում է Հայաստանի հետ հնարավոր նոր կոնֆրոնտացիոն վիճակների։

Իսկ Նիկոլը հայ ժողովրդին խաբում է խաղաղության պատրանքներով...

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

