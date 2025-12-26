Իշխանությունը պետք է հստակ ասի, թե ովքեր են Հայաստանում հիբրիդային պատերազմ վարում, ում և ինչ միջոցներով:
Կասի՞․․․ իհարկե ոչ:
Որովհետև դա մտացածին եզրույթ է, որի նպատակն իշխանության կողմից բռնության, ապօրինության և զոռբայության արդարացումն է:
Ավելին, եթե ՀՀ-ում կա միավոր, ով պատերազմ է վարում սեփական ժողովրդի ներսում, ապա դա միայն փաշինյանական ռեժիմն է: Այն էլ` ոչ թե հիբրիդային, այլ դասական պատերազմի կանոններով:
Իշխանությունը, կեղծ հիբրիդային պատերազմի վտանգի ներքո, եվրոպական կառույցներին քարտ բլանշ է տալիս` այնպիսի ներգործություն ապահովելու ՀՀ-ում, որը լրջորեն վտանգում է երկրի ներքին կայունությունն ու ինքնիշխանությունը:
Տիգրան ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ