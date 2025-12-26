Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.12.2025
 
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
Սա իշխանություն չէ, սա վրեժխնդրություն է ժողովրդի նկատմամբ

26.12.2025 | 12:05

Նենգ և թիրախավորված քաղաքականությամբ Նիկոլը փաստացի պատերազմ է հայտարարել Գյումրուն ու Շիրակին։

Թասիբով գյումրեցին իր քվեն չտվեց Նիկոլին, և նա իր ներսի թարախը դուրս բերեց՝ սկսելով պետական միջոցներից զրկել Շիրակի ժողովրդին։

Կալանավորեց գյումրեցու քվեով ընտրված լեգիտիմ քաղաքապետին, փորձում է Նոր տարվա միջոցառումն էլ դարձնել պատժի գործիք՝ գյումրեցուն նվաստացնելու համար։

Նրա պահվածքը ցույց է տալիս, թե իբր պետական բյուջեն իր հոր տնից է բերել, ու կարող է որոշել՝ ում համար փող ծախսել, ում՝ ոչ։ Սա իշխանություն չէ, սա վրեժխնդրություն է ժողովրդի նկատմամբ։

Ես համոզված եմ՝ այս ընտրություններին Շիրակի ժողովուրդը Նիկոլին իր իսկ արածների համար կստիպի գիտակցել ում դեմ է դուրս եկել։

Եթե պատերազմ ես հայտարարել Շիրակին, եթե պատերազմ ես հայտարարել թասիբով գյումրեցուն, ապա պատրաստ եղիր՝ այս ընտրությունները քթիցդ ու պնչիցդ են բերելու։

Մանուել ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

