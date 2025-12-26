Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Դրական տրամադրություն են ապահովում «խաղաղության» ձգտող Ադրբեջանի նկատմամբ

26.12.2025

Իսկ գիտե՞ք, որ Հայաստանը տարիներ շարունակ նավթամթերք է ներկրում Թուրքիայից՝ Վրաստանի տարածքով:

2018-2020 թթ. էապես աճել են Թուրքիայից ներկրվող նավթամթերքի ծավալները՝ հասնելով 2019-ին 24,3 մլն ԱՄՆ դոլարի:

Ներկրումը շարունակվել է նաև 2024-ին: Ներկրված 489,1 հազ. տոննա նավթամթերքի 2,7%-ը բաժին է ընկել Թուրքիային, այսինքն՝ 13,2 հազ. տոննա բենզին, ինչը գումարային արտահայտմամբ հավասար է 12,6 մլն ԱՄՆ դոլարի:

Անգամ համեմատելի չէ Ադրբեջանից ներկրված սիմվոլիկ ծավալների հետ:

Բայց դե առջևում ընտրություններ են, պետք է դրական տրամադրություններ ապահովել հասարակության մեջ «խաղաղության» ձգտող ու, հետևաբար, ռուսականից ցածր գնով Հայաստան բենզին ուղարկող Ադրբեջանի նկատմամբ:

Կանխատեսելի եք ու շատ հասկանալի:

Վահե Դավթյան

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

