Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.12.2025
 
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
Նորություններ » Գլոբալիստների դեմ միայն ռուսները չի, որ կռվում են

Գլոբալիստների դեմ միայն ռուսները չի, որ կռվում են

Գլոբալիստների դեմ միայն ռուսները չի, որ կռվում են
26.12.2025 | 14:05

Ճիշտ է, հիմա գլոբալիստների հիմնական հանգրվանը մնացել է Եվրոպան, ու սրանք նստել են այնտեղ ու խմում են եվրոպացի ժողովուրդի արյունը և ուկրաինացիների միջոցով տաք պատերազմ են վարում ռուսների դեմ, բայց հիշեցնեմ, որ նրանց դեմ այժմ պայքարում է ԱՄՆ-ի ժողովուրդը, որին հաջողվեց Թրամփի միջոցով մասնակիորեն շունչ հաղորդել ԱՄՆ-ին և ինչ-որ իմաստով դուրս վռնդել սրանց լիքը պետական ապարատներից։

Թերևս հենց այս փաստն ընդունելով էլ կարելի է հասկանալ, թե ինչու Թրամփը ԱՄՆ-ը հանեց ռուս-ուկրաինական համակամարտությունից։

Իսկ Եվրոպայում էլ այնտեղի ազգայնականներն են «կռվում» գլոբալիստների դեմ, որպեսզի ազատագրեն իրենց երկրները գլոբալիստների սատանայական ցանցից։

Էս համատեքստում, բոլորի համար էլ պարզ է, որ գլոբալիստները կա՛մ վերանալու են, կա՛մ ամրանալու են Եվրոպայում (չի բացառվում՝ նաև Չինաստանում)։

Բայց այլևս պարզ է, որ գլոբալիստները չեն լինելու էն համակարգը և չեն ունենալու այն ազդեցությունը, որով կառավարում էին ամբողջ աշխարհը, ինչպես դա եղել է ԽՍՀՄ քանդվելուց հետո։

Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կապել եվրոպական գլոբալիստների հետ՝ դատապարտված է ձախողման։

Ենթադրում եմ, որ մոտակա տարիներին եվրոպացիներին էլ կհաջողվի դուրս վռնդել գլոբալիստներին իրենց երկրներից և ազատ շունչ քաշել։

Արթուր Խոջաբաղյան

Դիտվել է՝ 108

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։ Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում՝ էլի Վրաստան...

Սոցցանցային գրառումներ

Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով
Սուրբ Ծնունդը տոնածառի նման զարդարում են փայլուն խաղալիքներով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.