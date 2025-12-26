Փառավոր գործ
26.12.2025 | 21:59
Ես արդեն շատ բան եմ կորզել ձեզնից, որպեսզի ձեր կյանքը այսուհետ իրոք բարեկեցիկ լինի: Քարը քարին դնելով կառուցեք ձեր կյանքն ամուր հիմքի վրա, իմանալով, որ այդ Հիմք- Ժայռը ձեր Վարդապետն է, այդ ժայռը Քրիստոսն է:
Ձեր կյանքը կդառնա կարգավորված ու հաջողությամբ իրագործված մի կյանք: Միայն թե երբե՛ք ձեր տեսադաշտից բաց մի՛ թողեք այն փառավոր գործը, որի համար կանչված եք դուք:
Թողո՛չ հարստությունը, ո՛չ հեշտ կյանքը, ո՛չ էլ մի որևէ այլ իրողություն չկարողանան հրապուրելով դուրս հանել ձեզ այն ճանապարհից, որի վրա ոտք դրել ու ահա անցնում եք Ինձ հետ` հրաշքներ գործելու ակնկալիքով:
Սիրե՛ք ու ծիծաղե՛ք:
Վստահե՛ք ու աղոթե՛ք:
Հաղթարշավի՛ ելեք սիրալիր խոնարհությամբ:
