26.12.2025
 
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
26.12.2025 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս,
օրհնությունդ խնդրում եմ այսօր իմ տան ու ընտանիքի համար։
Ամենակարող Տե՛ր,
Դու ես ընտանիքի Հիմնադիրը և Սիրո Արարիչը։
ԵրբԱդամին ու Եվային միացրիր,
Դու ցույց տվեցիր, որ մարդը կոչված չէ միայնակ ապրելու,
այլ՝ սիրո ու միաբանության մեջ։
Եվ այսօր ես աղաչում եմ՝
թող իմ ընտանիքը լինի այն փոքրիկ եկեղեցին,
որտեղ Քո Սուրբ Հոգին մշտապես բնակվում է։
Դու Տեր,
որ ընտանիքը հաստատեցիր ի սկզբանե,
Շաղախիր օրհնություններդ մեր տան հիմքերում,
Որպեսզի մեր սրտերը միաբան լինեն Քո սիրո մեջ։
Օրհնի՛ր մեր տան մուտքն ու ելքը,
օրհնի՛ր մեր սեղանը և հացը, որ ուտում ենք։
Պահիր և պահպանիր մեր ընտանիքը բոլոր փորձություններից այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։ Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում՝ էլի Վրաստան...

Ստամոքսը գաղափարից կիլոմետրերով առաջ է վազում
Տաճարն օծվեց հայավարի
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
