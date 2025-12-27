Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
Նորություններ » Իրենց կեցվածքով մասնակից են դառնում հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացվող շարունակական ոճրին

27.12.2025 | 11:12

Կարդում եմ, որ դավաճանական վարչախմբի օրոք ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանին մատակարարվող բենզինը արագորեն սպառվում է։

Եվ դա նույն ադրբեջանցիներն են, ովքեր ընդամենը երկու տարի առաջ Արցախում ցեղասպանություն իրականացրին և հայաթափում։

Դա նույն ադրբեջանցիներն են, ովքեր այդ օրերին իրենց տելեգրամ ալիքներում Արցախի հայ աղջիկների պրոֆիլները տեղադրել ու աուկցիոն էին անում։

Գետինը մտնեն, դրանց բենզինն առնող ստամոքսապաշտ, անինքնասեր կենսաբանական զանգվածները, ովքեր իրենց կեցվածքով մասնակից են դառնում հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացվող շարունակական ոճիրին։

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

2026-ի փետրվարին Հարավային Կովկասի որևէ երկրում ԱՄՆ-ը դեռևս դեսպան չի ունենա

Քանի որ թեման ակտուալ է, ներկայացնեմ մի քանի պատմական փաստ։ Նախորդ գրառումս բացելով նշեմ, որ տարածաշրջան ԱՄՆ նախագահներից այցելել է միայն Ջորջ Բուշ կրտսերը՝ Վրաստան։ Իսկ ԱՄՆ փոխնախագահներից տարածաշրջան այցելել է միայն Մայք Փենսը՝ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում՝ էլի Վրաստան...

Ստամոքսը գաղափարից կիլոմետրերով առաջ է վազում
Եվ, այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը չես կարող անտեսել
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
