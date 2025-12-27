Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
Պարզվում է՝ իշխանության յուրայինների բենզալցակայանները վտանգ չեն ներկայացնում

27.12.2025 | 12:08

«Սուրմալու»-ի պայթյունը, որը 16 հոգու կյանք տարավ ևս 60 հոգի վիրավորվեց պետք է որ դաս լիներ:

Այդ ժամանակ ես աշխատում էի ԱԻՆ-ում և շատ լավ եմ հիշում, որ գործող վարչապետը «խիստ հանձնարարականներ» տվեց պատասխանատու տեսչական մարմնին և ԱԻՆ-ին փակել և սգուգել բոլոր պայթյունավտանգ օբեկտները:

Ըստ այդմ փակվեցին տասնյակ բենզալցակայաններ, որոնք օրենքով սահմանված հեռավորությունը չէին պահպանել բնակելի շենքերից և առևտրի կենտրոններից: Աշխատանքից ազատվեց նաև պատասխանատու տեսչական մարմնի ղեկավարը:

Սակայն պարզվում է, որ իշխանության յուրայինների բենզալցակայանները վտանգ չեն ներկայացնում և կարող են չպահպանել համապատասխան կանոնները:

Ավելին` յուրայինները կարողանում են նոր բենզալցակայաններ բացել այն նույն վայրում, որտեղ ոչ յուրայինների բենզալցակայանները փակվել են:

Այս շարքի մեջ յուրահատուկ տեղ է զբաղեցրել Gulf Oil-ը, որը ըստ Արթուր Չախոյան-ի ծավալուն ուսումնասիրության արդյունքների բազմաթիվ խախտումներով նորանոր կայաններ է բացում խախտելով առնվազն շենքերից հեռավորության պահպանման ամենատարրական, բայց չափազանց կարևոր կանոնը:

Հայկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

