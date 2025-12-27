Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.12.2025
 
«Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով է ՀՀ իշխանությունը ընդդիմադիր անձանց անվանում «ռուսական ազդեցության գործակալներ: Եթե այդ մարդիկ կողմ են հանդես գալիս երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, ապա Փաշինյանը նույնպես խոսում է ՌԴ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Բայց եթե հաշվեհարդար են տեսնում ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Ռուսաստանի «սոուսի» տակ, դա արդեն բարեկամական մոտեցում չէ»,- ասել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։               
 
Քրեական օրենսգրքի համաձայն՝ հանցագործություն է կրոնական ծեսի կատարմանը խոչընդոտելը

27.12.2025 | 13:37

Այսօրվա տեսաուղերձում վարչապետը արտոնել, թույլատրել և խրախուսել է իր համախոհներին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել Պատարագների ընթացքում Վեհափառ Հայրապետի անունը հնչեցնելիս։

Քրեական օրենսգրքի համաձայն՝ դրդիչ է համարվում այն անձը, ով մեկ ուրիշին դրդել է հանցանք կատարել՝ համոզելու կամ այլ եղանակով։

Քրեական օրենսգրքի համաձայն հանցագործություն է կրոնական ծեսի կատարմանը խոչընդոտելը։

Վարչապետը հորդորել (ենթադրաբար դրդել) է մի խումբ անձանց կրոնական ծեսի՝ Անմահ և Սուրբ Պատարագի ընթացքում Վեհափառ Հայրապետի անվան հիշատակման ժամանակ խոչընդոտել Պատարագը։

Իրավաբանական ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողն անգամ կարող է որակել այս արարքը։

Վահան ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Հովհաննես Իշխանյանը եկեղեցուց հարկադրաբար հեռացվեց և բերման ենթարկվեց Պատարագի ժամանակ Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդ բացականչելու համար։

Հիմա մի խումբ անձանց հրահանգվում է խոչընդտել Պատարագը։

ՈՒշադիր հետևելու եմ, թե ոստիկանությունը զգաստության կոչեր անելու՞ է արդյոք քաղաքացիներին կամ քանի՞ նման անձ է բերման ենթարկվելու։

Նախապես տեղեկացնեմ, որ յուրաքանչյուր նման դեպքով հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվելու։

