27.12.2025
 
Նորություններ » Թույլ չտալ 2021-ի կրկնություն

27.12.2025 | 13:44

Նիկոլ Փաշինյանը 2021-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հանդես էր գալիս որպես «խաղաղության» կուսակցության ներկայացուցիչ և հակաօլիգարխիկ, դասակարգային պայքարի առաջամարտիկ (որպես խորհրդանիշ ընտրել էր մուրճը): Նա խոստանում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանություն, Շուշիի, Հադրութի դեօկուպացիա: Նաև խոստանում էր հակաօլիգարխիկ պայքար մղել: Խաբեց: Ինչպես միշտ: Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին ու կառուցեց սուպերօլիգարխիկ համակարգ՝ թալանը հասցնելով աննախադեպ չափերի:

Հիմա նույն բանն է ուզում անել ու 2026-ի ընտրությունների ժամանակ նույն ձևով ուզում է խաբել: Այս անգամ հարվածի տակ է դնում Հայաստանը: Նիկոլի բերած «խաղաղությունը» արցախյան տարբերակով է լինելու:

Ընդդիմության խնդիրը պետք է լինի 2021-ի կրկնություն թույլ չտալը: Իսկ դա նշանակում է համախմբված պայքար, սխալների ուղղում, հատվածական շահերի բացառում:

Մարդկանց պետք է հստակ բացատրել, թե ինչ է ստացվելու Նիկոլի բերած «խաղաղության» դեպքում և ինչ այլընտրանք կա:

Հանրությունը պատրաստ է Նիկոլ Փաշինյանի մերժմանը: Մնում է, որ քաղաքական ուժերը առաջնային համարեն իշխանափոխությունը, այլ ոչ թե պատգամավորական մանդատ ձեռք գցելը:

Անդրանիկ Թևանյան

